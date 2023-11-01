我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘遞交台灣總統選舉連署書 不公布數量

全球第2例豬心移植仍失敗 58歲馬州退伍軍人術後6周死亡

白宮聖誕樹點燈儀式 今起開放上網抽門票

記者張筠／華盛頓報導
今年是第101屆白宮聖誕樹點燈儀式，抽票系統今天開放。（取自活動官網）
今年是第101屆白宮聖誕樹點燈儀式，抽票系統今天開放。（取自活動官網）

11月意味著冬日假期即將展開，國家公園管理局(NPS)日前宣布，今年白宮聖誕樹點燈儀式的訂票系統從今日(11月1日)開通，有意參加的民眾可上網申請，加入樂透抽票(lottery)，申請通道開放一周，抽中者將在11月15日收到通知。

今年是第101屆白宮聖誕樹點燈儀式(National Christmas Tree Lightning Ceremony)，將於11月30日在白宮的「總統公園」(President’s Park)舉行，該活動可免費參加，但由於每年申請人數過多，國家公園管理局以樂透形式抽出一定數量的「幸運民眾」，確保公平。

抽獎通道11月1日上午10時開通，11月8日下午3時關閉，國家公園管理局將在11月15日以電子郵件的形式通知被抽中的民眾；根據國家公園管理局的規定，每戶人家最多可申請五張票，且不論年齡大小，所有參加者都必須有票。申請通道：https://shorturl.at/gyRY8，也可致電(877)444-6777加入抽票。

聖誕樹點燈儀式包括點燈和音樂表演，必須有票才能參加，但12月2日起，白宮前的這棵「國家聖誕樹」將向公眾開放，所有民眾都可駐足觀賞、合影留念。

去年是該點燈儀式的第100周年，此傳統1923年由時任總統柯立芝(Calvin Coolidge)建立，旨在鼓勵人們暫時放下手中的工作，好好享受與家人朋友團聚的時刻，在年底回顧過去一年的得失，並一同展望新一年的計畫，該傳統由此保持下來，如今也成為許多美國民眾啟動冬日假期的「打卡項目」。

白宮

上一則

墨菲去年收入驟減 從520萬降至68萬

下一則

學生成績好轉… 伊州學校畢業率13年新高

延伸閱讀

白宮：拜登下月會習近平…中國何時宣布？美表尊重

白宮：拜登下月會習近平…中國何時宣布？美表尊重
進步派議員批華府對俄烏、以哈「雙標」 白宮：以軍未鎖定平民

進步派議員批華府對俄烏、以哈「雙標」 白宮：以軍未鎖定平民
專訪紐約市長：無證客破16萬 「3年燒120億元」

專訪紐約市長：無證客破16萬 「3年燒120億元」
政策急轉彎 拜登明確支持以巴「兩國方案」

政策急轉彎 拜登明確支持以巴「兩國方案」

熱門新聞

新州皮斯卡特維一棟五臥殖民風格式房屋，開價75萬元最後以86萬元成交。(取材自谷歌地圖)

這種房子最好賣 新州開價75萬、86萬售出

2023-10-24 19:52
9月休士頓獨立住宅售價中位數為33萬1620元，較去年同期的34萬元下降2.5%。（美聯社）

休士頓9月房價 跌幅冠全美

2023-10-29 16:02
拾金不昧的洗碗工馬雷克(右)和服務生潘姆·亞伯奈西。(取材自Tony's Baltimore Grill官方臉書)

新澤西州大西洋城披薩店2員工拾金不昧 老闆賞千元

2023-10-28 02:13
邦元這幾年積極布局新產品，現在包括豆腐、春捲皮、炒飯等都是暢銷產品，圖為董事長蘇春美。（記者丁威/攝影）

中年赴美創業 台女成德州最大超市供應商 一做20年

2023-10-31 20:04
以鬼出名的旅館Grand Galvez。（取自Visit Galveston網站）

這家旅館最陰 導覽「見鬼」90分鐘收費30元

2023-10-24 00:31
理財和信用報告網站WalletHub指出，北卡名列全美招募困難州第10名。(美聯社)

全美徵才困難度 南卡第3高

2023-10-25 02:00

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全