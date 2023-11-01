白宮聖誕樹點燈儀式 今起開放上網抽門票

今年是第101屆白宮聖誕樹點燈儀式，抽票系統今天開放。（取自活動官網）

11月意味著冬日假期即將展開，國家公園管理局(NPS)日前宣布，今年白宮 聖誕樹點燈儀式的訂票系統從今日(11月1日)開通，有意參加的民眾可上網申請，加入樂透抽票(lottery)，申請通道開放一周，抽中者將在11月15日收到通知。

今年是第101屆白宮聖誕樹點燈儀式(National Christmas Tree Lightning Ceremony)，將於11月30日在白宮的「總統公園」(President’s Park)舉行，該活動可免費參加，但由於每年申請人數過多，國家公園管理局以樂透形式抽出一定數量的「幸運民眾」，確保公平。

抽獎通道11月1日上午10時開通，11月8日下午3時關閉，國家公園管理局將在11月15日以電子郵件的形式通知被抽中的民眾；根據國家公園管理局的規定，每戶人家最多可申請五張票，且不論年齡大小，所有參加者都必須有票。申請通道：https://shorturl.at/gyRY8，也可致電(877)444-6777加入抽票。

聖誕樹點燈儀式包括點燈和音樂表演，必須有票才能參加，但12月2日起，白宮前的這棵「國家聖誕樹」將向公眾開放，所有民眾都可駐足觀賞、合影留念。

去年是該點燈儀式的第100周年，此傳統1923年由時任總統柯立芝(Calvin Coolidge)建立，旨在鼓勵人們暫時放下手中的工作，好好享受與家人朋友團聚的時刻，在年底回顧過去一年的得失，並一同展望新一年的計畫，該傳統由此保持下來，如今也成為許多美國民眾啟動冬日假期的「打卡項目」。