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大華府馬拉松 維州凱婷奪女子冠軍

記者張筠／華盛頓報導
這場暱稱「人民馬拉松」的賽事，今年吸引逾2萬名選手。（取自活動官方臉書）
這場暱稱「人民馬拉松」的賽事，今年吸引逾2萬名選手。（取自活動官方臉書）

華府第48屆「海軍陸戰隊馬拉松」日前圓滿舉辦，這場暱稱「人民馬拉松」的賽事，吸引逾2萬名選手，其中女子冠軍是維州居民凱婷(Boonie Keating)，她在不到三小時內完成比賽，也從去年的女子第三名攀登到今年的冠軍。

「海軍陸戰隊馬拉松」(Marine Corps Marathon)是大華府每年最盛大的體育賽事之一，今年10月29日舉行，全程26.5哩的長跑雖然艱辛，但也是許多熱愛跑步者挑戰自我的「必打卡賽事」，每年也有許多軍人和老兵參加。

今年馬拉松的冠軍是38歲的肯亞人(Kenya)科果(Julius Kogo)，他目前住在北卡的Durham，他以2小時25分鐘56秒的成績奪冠，「我非常感謝神讓我順利完賽，我明年還會再來，要再縮短自己的紀錄。」

女子冠軍是來自維州費郡(Fairfax County)的凱婷，同樣38歲，她以2小時50分鐘49秒跑完26.5哩，去年她是女子的第三名，今年躍升到女子冠軍，她本人也非常激動，作為業餘選手，她將馬拉松視為自己的興趣，一路訓練至今也獲得身邊許多人的支持，「但實不相瞞，最後那一段上坡真是快要了我的命，但全程收到的鼓勵和加油打氣，更令人難忘和感動」。

24歲的阿靈頓居民斯塔特斯，今年獲得50公里賽事的女子冠軍。（取自活動官方臉書）
24歲的阿靈頓居民斯塔特斯，今年獲得50公里賽事的女子冠軍。（取自活動官方臉書）

另一項賽事的女子冠軍也是維州本地人，24歲的阿靈頓(Arlington)居民斯塔特斯(Anna Staats)以3小時35分鐘57秒的成績，獲得50公里賽事的女子冠軍，「我明後天或許會以跑步慶祝這個成就，之後或許會喝杯啤酒。」

50公里賽事的金牌得主為住在德州休士頓的加拿大人涅夫(Calum Neff)，他今年39歲，以2小時55分鐘57秒的成績奪得冠軍。

第48屆「海軍陸戰隊馬拉松」29日在大華府順利舉行。（取自活動官方臉書）
第48屆「海軍陸戰隊馬拉松」29日在大華府順利舉行。（取自活動官方臉書）

每年參加這場盛大體育賽事的選手們，都有許多勵志又感人的故事，今年來自達拉斯(Dallas)的麥克斯威爾(Ivonne Maxwell)，在馬拉松訓練進行到四個月時發現自己患了乳癌，儘管賽前一個月她才完成化療，她仍拖著自己滿有灼燒感的身體參賽，她淺粉色的運動服上寫了「生存者」(survivor)，「我知道這場馬拉松會非常艱辛，但我有強大的親友團在支持我，我也不會讓病痛擊潰我。」

馬州的母親萊特(Janice Wright)今年也帶著25歲的兒子馬修(Matthew Wright)參加馬拉松，馬修患有自閉症和「天使綜合症」(autism and Angelman syndrome)，是一種會導致發育遲緩及語言、平衡問題的遺傳性疾病，他平時參加非營利組織，與其他運動員一起慢跑，今年這是他第七個馬拉松。

馬拉松 維州 華府

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