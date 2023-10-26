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大華府2機場手提行李攜槍創新高 今年全美已查獲5000把

記者張筠／華盛頓報導
執法官員8月11日在雷根機場從一名旅客手提行李搜出槍枝。（TSA提供）
執法官員8月11日在雷根機場從一名旅客手提行李搜出槍枝。（TSA提供）

美國運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)日前表示，今年到現在，華府的雷根國家機場(DCA)以及馬州的巴爾的摩華盛頓國際機場(BWI)機場官員，在旅客手提行李中搜查出來的槍枝數量創新高，此現象令執法人員擔憂，也讓不少旅客感到出行越來越不安全。

截至23日，TSA今年在雷根國家機場安檢處已搜查到30把槍，比往年一年內繳獲的數量都多，「帶槍過安檢的旅客數量增長，此行為令人憂心」，雷根機場的TSA安全主任布施(John Busch)說，「民眾攜槍的動機為何？負責任的民眾應當知道，槍枝不能放在手提行李」。

根據美國法律，槍枝只能放在托運行李內，且必須裝入安全、上鎖的盒子，帶槍的旅客要向航空公司申報，也不可將子彈裝入槍枝；一旦安檢官員發現手提行李內有槍枝，必須立即匯報華盛頓都會機場管理局(Washington Metropolitan Airports Authority)警官，非法攜帶槍枝的旅客會面臨最高1萬5000元的民事罰款，也可能因此被逮捕。

布施說，旅客常見給出的理由是「我忘記自己把槍放在手提行李」，「擁有槍枝的民眾應當隨時知道自己的槍放在哪裡，這才是負責任的表現」，就算旅客擁有「隱藏持槍證」(concealed weapons permit)，登機的手提行李內也不可放槍，「重點就是飛機上沒有任何人可以持槍。」

除了非法帶槍的問題加劇，布施也提到旅客忘記手提行李的情況也越來越頻發，「機場工作人員每天都會找到被遺忘的手提行李，「若該行李內剛好裝有槍枝，再落入非法之徒手中，後果可能很嚴重。」

非法在手提行李內裝槍的問題在大華府另外兩座機場也存在，巴爾的摩華盛頓國際機場今年截至目前也已從手提行李中創新高的繳獲36把槍枝，杜勒斯國際機場(IAD)已繳獲25把，逼近去年的紀錄。

從全美範圍看，今年截至目前已查獲5000把槍，執法官員表示，按照此增長速度，今年很可能超過去年6542把槍的紀錄。

華府 馬州

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