我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

馬州蒙郡公校7次炸彈威脅 12歲童涉案不會被起訴

記者張筠／馬州報導

馬州蒙郡(Montgomery County)三所公校在10月期間收到共七次「炸彈威脅」，馬州蒙郡警長瓊斯(Marcus Jones)日前表示，這些威脅的「幕後黑手」是一名12歲兒童，但根據馬州法律，該兒童因年齡較小而不能被起訴。

蒙郡警方聲明指出，該兒童在10月13日、16日、17日、23日和24日向蒙郡Blair高中發送炸彈威脅郵件，15日還向Oak View小學和Silver Spring國際小學發送另外的炸彈威脅郵件。

警方與蒙郡公校系統技術人員追蹤威脅郵件的來源，發現是這名12歲兒童的作為，該兒童後來也承認了自己的行為。

數次的炸彈威脅在學校、社區中引發恐慌，也給警方造成巨大的財務損失，「應對此類緊急情況，警方需要出動K-9警犬和專業防彈團隊，同時需要有人力負責調度，在警力本就稀缺的情況下，如此不法行為也衝擊執法部門的運作，更進一步威脅社會安全。」

不過根據2022年7月生效的馬州「未成年人正義改革法案」(juvenile justice reform law)，未滿13歲的兒童只有在構成「暴力罪行」(crime of violence)的情況下才能被起訴。

「這名兒童在本該認真接受教育的年齡，卻向多所學校發出威脅言論，在社區中製造恐慌，實在令人痛心」，瓊斯表示，蒙郡的治安向來穩定，也很驚訝這麼小的兒童竟會用如此方式試圖擾亂社會秩序，「無論這位兒童的行為是否有其他幕後推手，這名兒童很可能也知道自己不會面臨起訴。」

蒙郡公校系統今年秋天面臨多次炸彈威脅，Albert Einstein高中和Springbrook高中日前也在同一天收到炸彈威脅郵件；23日Blair高中和Rockville高中也出現類似問題，師生被迫緊急避難，警方徹查兩校校園。

馬州 公校 教育

上一則

金色年華老人中心 成功幫助新移民申請到Respite Care

下一則

2架私人飛機空中相撞 幸無人傷

延伸閱讀

遠程上班50萬人 去年搬離紐約

遠程上班50萬人 去年搬離紐約
長期稱珊迪虎克槍擊案是騙局 陰謀論者瓊斯 法官令不得脫產躲賠償

長期稱珊迪虎克槍擊案是騙局 陰謀論者瓊斯 法官令不得脫產躲賠償
推女撞向地鐵列車 遊民嫌落網 犯案前曾攻擊其他乘客

推女撞向地鐵列車 遊民嫌落網 犯案前曾攻擊其他乘客
攔截危車遭撞 馬州蒙郡警雙腿癱瘓

攔截危車遭撞 馬州蒙郡警雙腿癱瘓

熱門新聞

底特律一間猶太會堂主席沃爾21日被發現陳屍自家民宅外，而且身上有多處刀傷。（取材自X平台）

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

2023-10-21 20:29
為進一步便利外國人赴華，中國駐美使領館(包括中國駐芝加哥領事館)自10月23日起實行簽證免預約申請。(駐芝中領館官網)

申請中國簽證不需要預約了…中領館提醒注意這件事

2023-10-23 10:57
以色列政府提供了朱迪斯(左四)與她的女兒娜坦莉(左二)由以色列軍人陪同從加薩抵達以色列的照片。(美聯社)

以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

2023-10-20 17:35
新州皮斯卡特維一棟五臥殖民風格式房屋，開價75萬元最後以86萬元成交。(取材自谷歌地圖)

這種房子最好賣 新州開價75萬、86萬售出

2023-10-24 19:52
（美聯社）

最嚴生物隱私法…逾百萬臉書用戶獲賠435元 第3筆到帳

2023-10-20 12:11
德州高中生赫南德茲跑完5公里長跑後昏倒，不幸身亡。（取材自GoFundMe）

德州高中生跑完5公里破紀錄卻當場昏倒 搶救後回天乏術

2023-10-23 02:03

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人
紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕