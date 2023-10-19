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逃離以色列 華府男轉機4趟終於返抵家門

記者張筠／華盛頓報導
因各航空公司將往返以色列的航班取消，羅斯和數千名旅客滯留在以色列機場。(羅斯提供)
因各航空公司將往返以色列的航班取消，羅斯和數千名旅客滯留在以色列機場。(羅斯提供)

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)7日突然襲擊以色列，兩地爆發戰爭，震盪中東和國際局勢，眾多美國民眾因此被困以色列，華府男子羅斯(Ari Roth)也一度受困，不過他日前終於排除萬難，成功返回華府住家，並和家人團聚。

羅斯是一名編劇、製作人，他此前到以色列是為給新作品採集素材，想了解當地街頭抗議和示威集會的現況，誰知以哈戰爭突然爆發，他原定回美的航班一再取消，眾多航空公司也陸續決定暫停飛往以色列特拉維夫(Tel Aviv)Ben Gurion機場的服務。

羅斯在華府的家人每天焦慮難耐，「他們告訴我一定要盡全力返家」，但返鄉路格外艱辛，Lufthansa航空在以巴衝突前就已取消了羅斯的回程班機，後來戰爭爆發，美國聯合航空(UA)、加拿大航空(Air Canada)也相繼宣布停飛特拉維夫，羅斯後來是從衣索比亞航空(Ethiopian Airlines)訂票，家人們同時提醒他申請美國國務院從以色列撤僑的包機。

羅斯14日好不容易抵達機場，卻目睹絕望又混亂的場景，「使館官員和機場人員試圖整頓秩序，但許多人蜂擁而上，數百人爭搶上飛往希臘的包機」。

羅斯說，雖然多數人遵守秩序，也理解情況特殊，但整座機場都瀰漫不安、焦慮的氣氛，甚至有人因擔憂永遠被困在異鄉而驚慌失措，無助的流淚。

羅斯錯過兩架包機的機會，後來又被通知第三架包機取消；他考慮到即使爭取到包機座位，仍有可能滯留希臘，面臨另一次無盡的等待，他決定放手一搏，再次嘗試，終於訂到了以色列航空公司飛往伊斯坦堡(Istanbul)的機票，之後再乘卡達航空(Qatar Airways)抵達多哈(Doha)，等待七小時後終於登上返美航班，乘坐14小時後在16日平安抵達杜勒斯國際機場(IAD)。

幾經輾轉，羅斯如今已和家人團聚，他表示到現在仍難以想像自己竟曾經歷戰爭，他希望分享自己的成功經驗，能幫助更多被困以色列、尚未返家的民眾成功歸來。

33--使館和機場官員試圖幫滯留民眾安排班機。(羅斯提供)
33--使館和機場官員試圖幫滯留民眾安排班機。(羅斯提供)

以色列 華府 國務院

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