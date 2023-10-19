感恩節赴歐遊 大華府航班多、票價低

旅遊業者表示，感恩節為美國獨有節日，且飛機票價合理，航班充足，是國際旅遊的好時機。(記者張筠╱攝影)

旅遊業者日前分析，從當前的旅遊開銷和航班狀況來看，今年感恩節假期是出國旅遊的好時機，尤其從大華府 往返歐洲地區的票價合理、可負擔，且由於感恩節是美國專屬的假期，航班充足，旅遊期間也比較不會碰上人潮洶湧的狀況。

旅遊網站「Going.com」專員那斯特羅(Katy Nastro)表示，感恩節假期堪稱「美國民眾國際旅遊的最佳時段」，尤其往返歐洲的航班較多，價格合理，大華府民眾只要花486元就可往返義大利 米蘭(Milan)，往返西班牙巴塞隆那(Barcelona)票價433元，往返愛爾蘭都柏林(Dublin)只要360元。

那斯特羅說，今年飛機的平均票價比去年同期低13%，「2022年5月是旅行旺季，當時各國剛解除疫情 期間的旅遊限制，旅遊需求驟增，飛機票價達頂峰」，今年旅遊行業逐漸趨於平穩，已漸漸恢復到疫情前的狀態，飛機票價及航班安排也較穩定。

不過由於感恩節是美國獨有的假期，預計今年美國各州仍有大量旅客，部分地區也可能迎來旅遊高峰，根據美國運輸安全管理局(Transportation Security Administration)，今年6月30日，全美旅遊人數創今年新高，打破五年來的同期紀錄，當天全國有逾288萬人出行。

那斯特羅建議，不論是國際還是國內旅遊，訂機票的最佳時間是提前三到七個月，「若在假期臨近時訂票，可多考慮各大網站或旅行社推出的優惠」，若民眾仍在考慮聖誕節出行，最好在10月底以前敲定機票和酒店。