全美最佳音樂商學系 華府 美利堅、霍華德2校入列

美利堅大學音樂商業項目2013年由資深音樂人西蒙森創設，該項目栽培許多音樂界經紀人、經理和律師。（取自美利堅大學官網）

美國知名音樂雜誌「Billboard」日前公布全國提供最佳音樂商業學位的學校榜單，重點放眼可負擔(affordable)的公立大學，其中華府 的霍華德大學(Howard University)和美利堅大學(American University)均榜上有名。

「Billboard」根據音樂界名人的推薦、各學院執行總監的介紹、校友信息、以及各類音樂商業學位的內容等，綜合評估各學校在培養音樂人才方面的潛能及水平；該榜單優先考慮可負擔性較高的公立學院和大學，同時也平衡考慮地域分布，讓抱有音樂夢想的民眾，在除了紐約市、洛杉磯、納許維爾(Nashville)、邁阿密等音樂之都外，還能在費城、華府、新奧爾良等城市找到精采的課程，不過「Billboard」沒有將各學校排名，而是將所有優秀的院校列入榜單，此舉引來一定批評。

華府的美利堅大學和霍華德大學都榜上有名，美利堅大學的音樂商業學位是2013年在資深音樂人西蒙森(John Simson)的指導下推出，屬於Kogod商學院的項目；西蒙森2003年聯合創立非營利組織「SoundExchange」，該機構致力於向唱片藝術家分配音樂版稅。

「Billboard」指出，美利堅大學的音樂商學項目為全美最佳之一，因該學位是「培養美國頂尖(音樂)經紀人、經理和律師」的項目，該項目培養的優秀音樂人包括The Killers樂隊經理Rich Kepler，還有「Creative Artists」經紀公司的經紀人Zack Borson，他曾入選「富比士」(Forbes)30歲以下的傑出音樂人物榜。

霍華德大學是該榜單中僅有的兩所非裔 學校之一，另一所是位於納許維爾的田納西州 立大學(Tennessee State University)。

霍華德大學的Warner Music/Blavatnik Center音樂商學項目於2021年成立，這是一個一年的項目，給學子提供實時輔導、人生教練等服務，更重要的是累積進入音樂行業需要的經驗，為學生與音樂機構搭橋。