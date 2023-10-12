修正錯誤或尊重歷史？維州費郡高中改名惹議

維州費郡公校 系統(FCPS)日前推進讓W.T. Woodson高中改名的事宜，支持者將此視為修正歷史錯誤、避免族裔衝突的機會，但也有部分民眾認為應尊重歷史，讓後人更了解學校發展；費郡公校教委12日晚將首次對此舉行表決，預計11月9日做出最終決定。

W.T. Woodson高中以伍德森(Wilbert Tucker Woodson)命名，他是在費郡公校系統任職第二長的教育總監 ，在1929年至1961年領導維州最大的公校系統；不過有歷史文件證明，他反對廢除種族隔離(desegregation)，這也是費郡公校教委如今推動該校改名的主要原因。

伍德森1959年在一封給學校教委的郵件中提到，「取消學校種族隔離的命令相當不恰當，也會侵犯人權」；上個月費郡公校系統的七位教委聯合提出申請，推動該高中改名，考慮以博士卡特·伍德森(Carter G. Woodson)命名，卡特在推動非裔 文化、提升美國非裔地位有顯著貢獻。

支持學校改名的家長們表示，這是費郡公校系統更正歷史錯誤的好機會，也顯示公校官員們致力完善費郡的教育環境，該高中家長哈爾(Vanessa Hall)主張必須改名，「不能用一位支持種族隔離者的名字稱呼我們孩子的學校，雖然有很多人不熟悉伍德森，但對於大量曾因族裔而被費郡公校系統拒絕的非裔家庭來說，這個名字非常刺耳。」

不過也有人不贊成學校改名，該校1970年的畢業生巴特羅尼(John Bartelloni)說，雖然他不認可伍德森對種族隔離的觀點，但出於對伍德森貢獻的肯定和尊重，他不同意學校改名，「我們不能忽視伍德森在第一次世界大戰中的付出，也不能忘記他推動費郡公校系統發展所做的一切」；另有家長建議公校教委修改規定，不要再以人名命名學校，避免未來引發更多爭執。

若費郡公校教委12日初步表決通過改名的決定，費郡將開放網路通道徵求公眾意見，並舉行社區見面會，最終表決會議將在11月9日舉辦。