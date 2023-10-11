凶殺案增38%…華府犯罪心理輔導機構 缺錢、缺人

華府 今年截至目前已有217起凶殺案，比去年同期增長38%，暴力問題急需解決，而相關的心理輔導資源也需跟進，然而大華府最大的心理健康 服務機構日前表示，需要輔導的民眾增多，政府提供的資金卻不成比例，導致服務無法正常進行，也招攬不到更多人才。

大華府最具規模的心理健康服務提供者「Wendt中心」(The Wendt Center for Loss and Healing)表示，每一起犯罪案件都牽連不只一個家庭，凶殺案給人帶來的創傷更是難以彌合，施暴和受害雙方的親友通常都需要專業輔助，否則難以走出困境。

該中心執行主任帕爾默(Michelle Palmer)說，此非營利組織專門服務曾被性侵、經歷家暴 或見證家暴的民眾，也會輔導家人被監禁、涉及凶殺案等的民眾。

Wendt中心也是全國唯一精於給暴力犯罪案件相關的民眾提供心理輔導的機構，但帕爾默表示，這些工作並沒有獲得足夠的資金支持，人力資源方面也力不從心，「許多前來求助的民眾面臨極大創傷，需要長期輔導，但政府提供的資金不足，我們無法聘請專業人才來推動諮商服務，這也意味著其他需要協助的民眾需等待更久，導致惡性循環。」

Wendt中心依賴市府的資助，但該中心日前向華府「受害者服務和司法辦公室」申請的額外資金遭到拒絕；數據顯示，過去五年內，該中心每年申請的資金在193萬至209萬元不等，但政府提供的資金在138萬至166萬元不等，帕爾默說，每財年增長的資金仍不足以支持該中心聘請全職諮商師。「目前成年人需要等待六至九個月才能排到心理輔導服務，而孩童則需要更久。」

帕爾默解釋，一個人在經歷創傷後，神經系統會被刺激，相當於長期不斷的處於警戒、提防的狀態，「對兒童來說，這容易導致停學、曠課等，影響未來教育及發展；而成人則可能陷入消極情緒，嚴重者也可能傷害自己或他人。」

好在該中心仍有能力募款，籌集資金維持基本運營，同時也與相關心理諮商機構合作，加快人才培育，「但政府的資助仍至關重要，我們很多員工三年前首次漲薪，到如今福利尚未調整，導致中心在市場上逐漸喪失競爭力，更難吸引人才。」