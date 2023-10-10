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華府3詩友會 首度攜手慶中秋

記者王稚融／馬州報導
華府華人文學界上第一次三會聯合慶中秋，聚集了兩岸三地近80位文友。（主辦方提供）
華府華人文學界上第一次三會聯合慶中秋，聚集了兩岸三地近80位文友。（主辦方提供）

華府作家協會、華府詩友社、華府書友會日前在馬州聯合舉辦中秋野餐活動，聚集兩岸三地近80位文友，這也是華府華人文學界上第一次三會聯合慶中秋。

過去三年因新冠疫情，許多文友久未謀面，這三個組織都是以詩、文會友，志趣相投，聯合舉辦活動，提供文友們更大的交流平台。

午餐進行時，豐富多采的娛樂節目也紛紛登場。由華府主持人陳藝虹引導，才華橫溢的文友們帶來表演。由宋徵帆的「望月」和王蘇娜的「月之故鄉」揭開中秋主題，來自武術之鄉河北滄洲的王利新，表演一套八極拳。陳雯帶來「昨夜星辰」、陳藝虹表演「花又落」、雷俊毅帶來「遊牧時光」等。

華府作協會長姚志白模仿中國各地老式的叫賣聲，唤回人們的回憶；華府資深京劇老旦愛好者車欣演唱傳統京劇「打龍袍」，手風琴達人陳元彬，自彈自唱「one day when we were young」，深情嘹亮的歌聲和嫻熟的手風琴演奏相得益彰。

華府天涯樂隊用西洋樂器演奏了「紅河谷」和「光陰的故事」，極視聽之娛，將活動推向高潮。華府詩友社社長雷俊毅有感而發，填了一首「水调歌头」記錄此刻。

三會也準備禮物，穿插於節目間抽獎。臨近尾聲，楊佳音及其夫婿Ron即興表演，優美的舞姿令人稱奇，帶領大家學起交誼舞。最後在陳元彬的手風琴伴奏下，所有人共同唱起台灣歌曲「阿里山的姑娘」。

華府作家協會、華府詩友社、華府書友會日前在馬州同慶中秋。（主辦方提供）
華府作家協會、華府詩友社、華府書友會日前在馬州同慶中秋。（主辦方提供）

華府 京劇 阿里山

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