華府3詩友會 首度攜手慶中秋

華府華人文學界上第一次三會聯合慶中秋,聚集了兩岸三地近80位文友。(主辦方提供)

華府 作家協會、華府詩友社、華府書友會日前在馬州聯合舉辦中秋野餐活動,聚集兩岸三地近80位文友,這也是華府華人文學界上第一次三會聯合慶中秋。

過去三年因新冠疫情,許多文友久未謀面,這三個組織都是以詩、文會友,志趣相投,聯合舉辦活動,提供文友們更大的交流平台。

午餐進行時,豐富多采的娛樂節目也紛紛登場。由華府主持人陳藝虹引導,才華橫溢的文友們帶來表演。由宋徵帆的「望月」和王蘇娜的「月之故鄉」揭開中秋主題,來自武術之鄉河北滄洲的王利新,表演一套八極拳。陳雯帶來「昨夜星辰」、陳藝虹表演「花又落」、雷俊毅帶來「遊牧時光」等。

華府作協會長姚志白模仿中國各地老式的叫賣聲,唤回人們的回憶;華府資深京劇 老旦愛好者車欣演唱傳統京劇「打龍袍」,手風琴達人陳元彬,自彈自唱「one day when we were young」,深情嘹亮的歌聲和嫻熟的手風琴演奏相得益彰。

華府天涯樂隊用西洋樂器演奏了「紅河谷」和「光陰的故事」,極視聽之娛,將活動推向高潮。華府詩友社社長雷俊毅有感而發,填了一首「水调歌头」記錄此刻。