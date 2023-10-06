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馬州摩根州立大學槍擊案 警排除種族歧視

記者張筠／馬州報導

馬州巴爾的摩的摩根州立大學(Morgan State University)3日發生槍擊案，導致五人受傷，目前槍手仍在逃，警方4日公布相關監控，呼籲民眾提供線索，將罪犯繩之以法。

巴爾的摩警方表示，槍擊案發生於3日晚9時30分左右，當時該校正在舉辦頒獎典禮，師生聚集，該市警察局長沃利(Richard Worley)說，正當校園警察在巡邏時，突然聽到槍聲，初步調查顯示，此事因兩群人的衝突所致，當晚至少有兩人開槍，導致四男一女受傷，所幸無生命危險，他們年齡在18至22歲之間，其中四人為該校學生。

警方稱這五名受害人並非槍手的目標，而槍手真正的目標沒有受傷，沃利說，在衝突期間，第三人也掏槍，但有無開火尚不明確；警方4日的記者會排除了此前民眾關於種族歧視的猜測，因摩根州立大學是以非裔為主的學校，但警方調查後表示槍擊案是因兩組人的衝突所致。

摩根州立大學校長威爾森(David Wilson)宣布本周所有的返校慶祝活動(homecoming celebration)和課程都將取消，包括7日的橄欖球賽事，這是該校首次取消所有活動，但為保證師生安全，協助警方辦案，盡快將嫌疑人繩之以法，並讓公眾從驚慌、恐懼、憂傷中平靜，學校做此決定；4日已有不少學生帶著行李離開學校。

目前槍手仍在逃，巴爾的摩市警察和大學官員提醒學生注意周圍環境，若有線索須立即向警方匯報；摩根州立大學已更換案發現場附近的窗戶，現場仍有警戒標示，學校門口掛有「摩根家庭，摩根堅挺」的標語，反映該校社區民眾團結從悲劇中振作的狀態。

往年摩根州立大學的返校慶祝活動也曾發生暴力案件，去年10月一名年輕男子在學校的一場派對上中槍，前年一名新生因面臨槍殺同學的指控而被捕，該校安全不禁遭公眾質疑，對此該大學的警長海茲特(Lance Hatcher)表示，近幾年摩根州立大學已加強各方面的安全措施，包括增加警力，擴大校園監控的覆蓋範圍等。

官員和維權者表示，校園槍擊案頻發，學生們的心理創傷加重，若不重視心理健康，收緊武器控管，未來的悲劇只會更多。

槍擊 種族歧視 馬州

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