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華府26至44歲高收入青年 遷往郊區成風氣

記者黃曉文／綜合報導
年輕的高收入華府居民近年紛搬出華府，遷到維州費郡與亞歷山卓市，造成華府不少的稅收損失。圖為華府居民在白宮附近街頭健身。(Getty Images)
年輕的高收入華府居民近年紛搬出華府，遷到維州費郡與亞歷山卓市，造成華府不少的稅收損失。圖為華府居民在白宮附近街頭健身。(Getty Images)

年輕的高收入華府居民搬出華府，遷到維州費郡(Fairfax County)與亞歷山卓市(Alexandria)，近年成為風氣，因此也帶走了多達3億7700萬元的應稅收入。因為疫情帶來的人口遷出潮，主要落在26至44歲之間，收入為六位數者，他們的遷入，為臨近內郊區帶來巨大收益。

市府分析報告顯示，去年1萬6000個報稅家庭，大約3萬1000人遷出華府，使得周邊郊區獲得超過8000個報稅家庭，獲得約12億元的應稅收入。

華府流失的納稅人集中在26-44歲的中高收入者。華府唯一因人口流動獲得收益的是35歲以下的較低收入申報者，尤其以26歲以下的人口居多。

報告顯示了華府的人口變化，此一改變符合近年來的趨勢。在疫情前，華府的人口組成就以26至44歲為主。2000年到2010年代之間， 20歲和30歲中期的人，即是該市人口激增主流。

超過一半的遷出者收入至少10萬元，其中有2724人的收入至少20萬元。總體來說，遷出人口導致的應稅收入損失高達30億元。

因華府的人口遷入，導致稅收漲幅最大的為馬州喬治王子郡(Prince George’s County)與蒙郡(Montgomery County)，其次是維州費郡與亞歷山卓市。

費郡湧入了1114名前華府納稅人，帶來了約2億3100萬元的稅金；亞歷山卓市從1040名前華府納稅人獲得了1億4600萬元。搬往費郡的人的平均家庭收入為每年13萬7000元，亞歷山卓市為11萬5000元。

維州勞登郡(Loudoun County)增加了210名的前華府申報者，平均年收入為12萬7000元。造成華府的凈虧損為3100萬元。

在周邊所有郊區中，維州阿靈頓郡(Arlington County)和費爾法克斯市(Fairfax City)是華府唯一從此獲得納稅人淨收益的地區。

在2019年至2021年期間，華府從阿靈頓得到了87個報稅家庭。雖然獲得了報稅家庭的總淨收益，但是分析稱，在這兩年內，華府從阿靈頓得到的收入，仍然少於其損失的收入。因為離開華府搬到阿靈頓的家庭平均收入，高於從阿靈頓搬到華府的家庭。

華府居民遷往的其他地區還包括：馬里蘭州安納波利斯(Annapolis)、丹佛、洛杉磯。這三個司法管轄區獲得1344名納稅人，平均家庭收入在13萬5000元至11萬1000元之間。

從華府搬到德拉瓦州海邊的有178至197戶家庭。這些家庭的平均收入為29萬3000元，估計損失為6000萬至6200萬元。

華府 維州 報稅

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