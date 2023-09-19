侯友宜赴AIT總部 與羅森柏格午餐會

國民黨總統參選人侯友宜（右）18日造訪距離華府僅一橋之隔美國在台協會（AIT）華盛頓總部，由AIT主席羅森柏格（左）出面接待。（侯友宜競選辦公室提供）

國民黨總統參選人侯友宜 18日造訪距離華府僅一橋之隔美國在台協會（AIT ）華盛頓總部，由AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）出面接待，停留約1小時，對於是否與行政部門互動侯三緘其口；下午，侯友宜赴國會接連拜會3位共和黨 籍聯邦參議員，議員稱藉此機會了解侯對美台夥伴關係的想法。

侯友宜約上午11時16分抵達AIT華盛頓總部，並在12時20分面帶笑容離開AIT，根據國民黨駐美代表黃介正臉書透露，侯友宜一行與美方代表共進午餐，但是否與拜登政府官員互動，侯友宜只說「有空再說」。

記者在場外守候並未見到任何美國官員或車輛進出；截至發稿為止，美國白宮國安會與國務院均未回覆是否指派官員與侯晤談，國防部則表示，沒有可以宣布的會面。

侯友宜下午拜會3位聯邦共和黨籍眾議員，分別是財政委員會的塞申斯（Pete Sessions）、撥款與情報兩委員會的賈西亞（Mike Garcia）和外交委員會的塞爾夫（Keith Self）；其中，賈西亞今年3月訪台，塞爾夫7月造訪台北，塞爾夫在會談結束前，與侯友宜一行在國會辦公室門口合影。

賈西亞會後表示，藉此機會了解侯友宜針對美台夥伴關係的想法。

針對台灣與美國的安全議題，賈西亞說，美台有著非常重要的戰略夥伴關係，美國必須確保建立的是有意義的嚇阻態勢，以粉碎中國國家主席習近平併吞台灣的想法。