侯友宜18日在華府智庫演說 擬對兩岸國防提出3D戰略

國民黨總統參選人侯友宜訪美第二天，美東時間16日晚間前往新澤西參加全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會晚宴，在台上揮舞國旗引起全場歡呼。（記者侯俐安／攝影）

前往美國訪問的國民黨 總統參選人侯友宜 ，預計美東時間18日前往華府 知名智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）發表演說，針對兩岸、外交、國防等國安議題，提出「3D」戰略，分別為嚇阻、對話、降低風險，目的是要讓台海安定、台灣安全、世界安心。

侯友宜15日展開訪美行程，首站前往紐約，並到外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係委員會（CFR）等智庫進行座談，針對智庫所關心的兩岸、外交、國防等議題與美方進行交流。侯友宜表示，盼藉此行向美國各界傳達，台灣不會成為麻煩製造者，會稱職扮演和平促進者與風險降低者角色。

侯友宜從在台灣表態支持九二共識，訪日時提及區域安全以及到訪美時強調台灣在印太架構的經貿環節，相關兩岸、國防論述也即將出爐。

侯友宜將於美東時間17日轉往華府訪問，並將在18日前往知名智庫布魯金斯研究院發表演說。相關人士透露，侯友宜將藉著這場演說，正式對外發表他的「3D戰略」，分別為deterrence（嚇阻）、dialogue（對話）、de-escalating（降低緊張、風險）。

這名人士指出，侯友宜提出的「3D戰略」，是融合了國民黨前主席江啟臣所提出的deterrence（嚇阻）、dialogue（對話）的「2D戰略」，以及現任國民黨主席朱立倫提出的國防（defense）、對話（dialogue），同樣名為「2D戰略」的內涵，所衍生出針對兩岸、外交、國防等國安議題的明確主張。

知情人士表示，嚇阻是要透過提高自主國防能力，讓對方不敢輕易啟戰，但也要透過對話、交流增加理解，達到降低風險的目的；而這套論述的重點，是要強調有實力才會有和平，相信這套論述，能獲得美方的認同。

知情人士強調，侯友宜在訪美時說，不會對中國大陸有不切實際的期待，這是要告訴美方，國民黨追求和平，透過對話達到台海的和平，但不會不切實際、一廂情願，會持續充實自我能力，持續備戰。

此外，知情人士解釋，侯友宜強調他不會將美國支持台灣的安全視為理所當然，這是要說明侯友宜不是依美論者，是要讓美方能夠更認可這樣的夥伴，所以侯友宜也說台灣會做負責任的夥伴，是印太區域的一份子，不會是麻煩製造者，而是風險降低者。

知情人士指出，侯友宜要告訴美方，台灣為了區域和平、穩定、繁榮做該做的事，也知道台灣在區域角色的重要性，不能完全依賴別人，有該做的事；會處理好兩岸關係，避免陷入緊張，也不會因為兩岸，去造成中、美的問題。