我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

侯友宜18日在華府智庫演說 擬對兩岸國防提出3D戰略

中央社／新澤西17日電
國民黨總統參選人侯友宜訪美第二天，美東時間16日晚間前往新澤西參加全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會晚宴，在台上揮舞國旗引起全場歡呼。（記者侯俐安／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜訪美第二天，美東時間16日晚間前往新澤西參加全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會晚宴，在台上揮舞國旗引起全場歡呼。（記者侯俐安／攝影）

前往美國訪問的國民黨總統參選人侯友宜，預計美東時間18日前往華府知名智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）發表演說，針對兩岸、外交、國防等國安議題，提出「3D」戰略，分別為嚇阻、對話、降低風險，目的是要讓台海安定、台灣安全、世界安心。

侯友宜15日展開訪美行程，首站前往紐約，並到外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係委員會（CFR）等智庫進行座談，針對智庫所關心的兩岸、外交、國防等議題與美方進行交流。侯友宜表示，盼藉此行向美國各界傳達，台灣不會成為麻煩製造者，會稱職扮演和平促進者與風險降低者角色。

侯友宜從在台灣表態支持九二共識，訪日時提及區域安全以及到訪美時強調台灣在印太架構的經貿環節，相關兩岸、國防論述也即將出爐。

侯友宜將於美東時間17日轉往華府訪問，並將在18日前往知名智庫布魯金斯研究院發表演說。相關人士透露，侯友宜將藉著這場演說，正式對外發表他的「3D戰略」，分別為deterrence（嚇阻）、dialogue（對話）、de-escalating（降低緊張、風險）。

這名人士指出，侯友宜提出的「3D戰略」，是融合了國民黨前主席江啟臣所提出的deterrence（嚇阻）、dialogue（對話）的「2D戰略」，以及現任國民黨主席朱立倫提出的國防（defense）、對話（dialogue），同樣名為「2D戰略」的內涵，所衍生出針對兩岸、外交、國防等國安議題的明確主張。

知情人士表示，嚇阻是要透過提高自主國防能力，讓對方不敢輕易啟戰，但也要透過對話、交流增加理解，達到降低風險的目的；而這套論述的重點，是要強調有實力才會有和平，相信這套論述，能獲得美方的認同。

知情人士強調，侯友宜在訪美時說，不會對中國大陸有不切實際的期待，這是要告訴美方，國民黨追求和平，透過對話達到台海的和平，但不會不切實際、一廂情願，會持續充實自我能力，持續備戰。

此外，知情人士解釋，侯友宜強調他不會將美國支持台灣的安全視為理所當然，這是要說明侯友宜不是依美論者，是要讓美方能夠更認可這樣的夥伴，所以侯友宜也說台灣會做負責任的夥伴，是印太區域的一份子，不會是麻煩製造者，而是風險降低者。

知情人士指出，侯友宜要告訴美方，台灣為了區域和平、穩定、繁榮做該做的事，也知道台灣在區域角色的重要性，不能完全依賴別人，有該做的事；會處理好兩岸關係，避免陷入緊張，也不會因為兩岸，去造成中、美的問題。

侯友宜 國民黨 華府

上一則

夏威夷基拉維亞火山 警戒級別下調

下一則

經典小籠湯包來了…麵貼面Dough Zone德州首店下月開張

延伸閱讀

世報揭露見亞當斯 侯友宜笑被「跟蹤」：我辦案技巧要增進了

世報揭露見亞當斯 侯友宜笑被「跟蹤」：我辦案技巧要增進了
侯友宜赴台灣同鄉聯誼會晚宴 「學長」李昌鈺也出席

侯友宜赴台灣同鄉聯誼會晚宴 「學長」李昌鈺也出席
紐約台青38歲要退休 侯友宜大驚：我60幾歲還在找工作

紐約台青38歲要退休 侯友宜大驚：我60幾歲還在找工作
侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

熱門新聞

網路購物應用程式TEMU從去年夏天推出以來，該局接獲的投訴與擔憂與日俱增，尤其該app會收集消費者大量信息，網路安全專業人士懷疑該項應用程式，可能繞過手機安全設置去監視其他應用程式，甚至更改設置。(Getty Images)

美版拼多多低價誘人 恐洩個資…TEMU遭投訴900宗

2023-09-14 11:42
喬治亞理工學院(Georgia Tech)名列為2024年全美排名第三的公立大學。(該校臉書)

全美最佳公立大學 喬治亞理工高居第三

2023-09-15 02:14
18歲的搶劫慣犯，兩周前在華埠劫車(右圖)因受害華人拒絕指認而被釋放，14日他(左圖)又回到華埠搶劫另一名華男。(華埠治安互助隊提供)

吃定華人怕事 受害華男拒指認 搶嫌獲釋又回華埠行搶

2023-09-14 15:20
警方公布的越獄逃犯卡瓦坎特最新照片，原先一臉落腮鬍已刮得乾乾淨淨，並身穿綠色帽T。(路透)

「壁虎功」越獄11天 賓州殺人犯鬍子剃光、偷車逃逸

2023-09-10 21:18
華爾街日報2024年最佳大專院校排名，德州只有德州農工大學與萊斯大學擠進前百大，圖為德州農工大學校園一景。（取自德州農工大學網站）

華爾街日報全美大學百強 德州僅兩校上榜

2023-09-10 02:15
芝市將免費替市民接種新版新冠補強疫苗。(本報檔案照片)

8成美國人2年未打新冠疫苗 醫：應考慮接種最新補強針

2023-09-12 10:17

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由