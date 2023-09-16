高溫乾燥 仙那度國家公園出現山火

仙那度國家公園的Millers Head Fire日前發生山火和煙霧，消防人員已控制60%火勢。（國家公園管理局提供）

北美東岸今年夏季乾燥，加拿大連續的山火 造成美東許多城市受空氣污染嚴重，如今大華府 地區的仙那度國家公園(Shenandoah National Park)的部分區域也起火，森林保護及消防人員日前積極推動防火工作，雖然目前火勢未影響遊客，但消防人員仍呼籲計畫前往該公園的民眾謹慎規畫。

Millers Head Fire附近上周出現山火和煙霧，該區域位於仙那度國家公園Skyline Drive東部附近，消防人員表示，截至13日上午，60%的火勢已得到控制，12名消防人員仍持續努力撲火，「火災發生在非常陡峭的地區，因此沒有影響到任何公園設施或民眾，也無需關閉任何登山路線」。

根據初步判斷和調查，該場火勢為自然引發；國家公園管理局(NPS)、維州 森林廳(Department of Forestry)、美國森林服務部(U.S. Forest Service)以及從科羅拉多州來的專業人員，組成分隊聯合因應火勢，並在潛在的火災區域附近設立防護帶並挖溝，防止山火蔓延。

日前大華府部分地區的降雨對控制山火有一定幫助，但仙那度國家公園今年夏季的整體降水量過少，7、8月該公園的Big Meadows區降雨不到2吋；由於溪流的水量過少，國家公園管理局8月關閉仙那度國家公園所有地區的垂釣活動，以此保護魚類生存，由於水量減少，水中含氧量也會降低，且夏季水溫升高，魚類生存已面臨威脅。

國家公園管理局官員也提醒民眾若要生火野營(campfire)，務必注意安全，仙那度國家公園目前尚不禁止生火，但只能在規定區域進行，且民眾離開前必須完全滅火；民眾若發現煙霧或其他火情，可致電(800)732-0911向國家公園管理局反映。