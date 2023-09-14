緝拿頭號在逃殺人嫌犯 華府懸賞3萬元

30歲的海恩斯涉嫌殺人，9月6日襲擊警方逃亡，警方懸賞3萬元緝拿。（華府警方提供）

華府 警方12日表示，上周從喬治華盛頓大學(GWU)逃走的殺人嫌犯海恩斯(Christopher Haynes)至今仍逍遙法外，執法官員將懸賞金額升至3萬元，呼籲民眾協助緝拿，並稱海恩斯現為華府警方追捕的頭號人物。

30歲的海恩斯涉嫌謀殺，他涉嫌華府8月12日的一起謀殺案，9月6日早晨在維州 馬納薩斯市(Manassas)被捕，當天被移交華府警方的過程中，他抱怨腳踝有傷，因此被送往喬治華盛頓大學醫院治療，下午3時30分許，在主治警員要將海恩斯銬在病床上時，他突然襲擊警官逃跑，執法官員搜捕一周，至今未果。

華府警局已和聯邦和地方執法部門密切配合，全力搜索海恩斯，在海恩斯潛逃的第一天，附近社區住戶的監控錄像就捕捉到海恩斯的畫面，而華府警方近一周來也持續收到「許多可能是海恩斯的影像」。

根據警方公布的資訊，海恩斯為非裔 ，身高六呎，體重約205磅，眼睛為棕色，留著黑色的齊肩辮子，脖子上有球隊「華盛頓國民隊」(Washington Nationals)的圖樣刺青；他最後一次被拍到是在華府西北23街900號一戶人家的後院，逃跑時穿著白色西裝外套、黑色T恤、灰色短褲，且右手有一副黑色手銬。

執法官員已將緝拿海恩斯的懸賞金額提升至3萬元，呼籲有線索的民眾立即撥打(202)727-9099，或發匿名短信至50411。