大華府社區公益健康檢查 9/30報名截止

大華府社區健康服務中心2023年度公益健康檢查即日起開放報名，為大華府地區的低收入無醫保華裔 居民提供免費血液化驗、血壓 、心電圖、骨密度等檢查，此外還有華裔醫生義診諮詢，免費流感疫苗 接種等，名額有限，報名截至9月30日，若報滿提前截止。

參加者需先上網(https://shorturl.at/moY39)或電話報名，報名費10元。報名完成後，參與者須在10月6日前到專業醫學診斷實驗室(LabCorp或Quest Diagnostics)抽血，血液檢查包括血紅蛋白、白血球及血小板計數，代謝功能(肝功能、腎功能及血糖)，血脂類，乙肝丙肝抗原及抗體檢測。血液檢查後當天還有血壓、BMI指數、視力、聽力、骨密度等其他免費檢查。

參加者在完成抽血化驗後，將根據地址到不同中心接受其他檢查及義診諮詢，維州費郡(Fairfax County)健康服務日在10月14日上午11時至下午4時，地點：3001 Vaden Dr, Fairfax, VA 22031，馬州蒙郡(Montgomery County)為10月29日下午2時至5時，地點：20420 Century Blvd, Germantown, MD 20874。

詳情可登錄：www.cachs.org，或致電(240)658-9228、(571)668-5836。