選務人員頻遭威脅：從沒想過此職恐喪命

聯邦選舉正義Brennan中心的數據顯示，五分之一的選務工作者認識因安全顧慮而辭職的同行。（記者張筠 / 攝影）

選舉安全是全美各地近幾年關注的重點議題，2024年大選臨近，聯邦司法部 日前調查發現，各州針對計票員的威脅和暴力事件不斷上升，8月31日有兩人分別在亞利桑納州 和喬治亞州 認罪被判刑；司法部稱，近期有至少12人因威脅選務工作人員而面臨聯邦指控。大華府部分郡市現也推動加強對選務工作者的保護，避免原本致力於選務工作的人員因受威脅而打退堂鼓。

聯邦執法官員表示，即使在非選舉年間，政府職員也常面臨短信、郵件威脅，甚至有人身攻擊，還有炸彈恐嚇等；前總統川普(Donald Trump)近幾年持續聲稱2020年的大選結果被操控，散布「選務人員共謀操縱選舉」等言論，許多城市官員擔憂2024年大選會面臨更多挑戰，各州和地方政府因此希望聯邦推出更完善的選務工作保護方案，大華府部分立法者也提出保護計票員家庭的建議。

司法部2021年成立了「打擊選舉威脅專案小組」，負責調查與選舉有關的犯罪行為，8月31日有兩人分別在亞利桑納州和喬治亞州承認威脅選舉工作者，司法部長加蘭德(Merrick Garland)已啟動調查，並表示「一個運作良好的民主制度要求我們保護選舉工作者，保證選務工作不被干擾，讓民眾不用因工作擔憂自己或家人的生命安全。」

司法部專案小組截至目前已立案14起，其中兩起案件的嫌疑人被判多年徒刑，包括愛荷華州男子里西(Mark Rissi)，他因留言威脅要「絞死」亞利桑納州選舉官員而面臨指控；一名德州男子今年8月被判三年半監禁，因他去年狂言「要掃射投票站的計票員和選務官員」，司法部文件顯示，該男子還曾留言稱「必須有人處理這些(選務工作者)人和他們的孩子」。

有選務工作者稱，沒想到該職業如今已變成「可能喪命的職業」。（記者張筠 / 攝影）

密西根州的選務祕書巴頓(Tina Barton)曾在2020年收到一則語音威脅，一名男子稱「上萬名愛國者就在你身邊，會在你最意想不到的時候來殺了你」，儘管司法部稱該男子今年8月已被起訴，但巴頓多年受困於焦慮和不安的情緒，心理創傷難以抹平，她沒想到如今選務工作已變成「可能喪命的職業」，「我希望該起訴能震攝不法分子，保護眾多為明年大選而賣力工作的人。」

維吉尼亞州前選務官員、現聯邦選舉正義Brennan中心的工作者霍華德(Liz Howard)說，全美有數千起與選務威脅相關的案件，但立案起訴的卻少之又少，他呼籲司法部設立資深專員，負責監督各地選務情況，並與地方選務負責人和執法部門對接，打擊威脅問題。

根據Brennan中心的數據，五分之一的選務工作者認識因安全顧慮而辭職的同行，73%選舉工作者感到騷擾和威脅不斷攀升。