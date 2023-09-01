吸引國際旅客 華府旅遊啟動新廣告
華府旅遊行業組織「Destination DC」本周宣布新的城市標語「只有一個華府」(There’s only one D.C.)，同時啟動新的廣告營銷活動，旨在進一步刺激旅遊業恢復，吸引包括中國在內的國際旅客到訪華府。
旅遊業給華府創造極大收益，根據「Destination DC」的數據，2022年華府遊客共花費81億元，比2021年增長51%，並支持了逾8萬4000份就業崗位；國內旅客已基本恢復到新冠疫情前的狀態，大約是2019年的91%，不過國際旅客的回升速度較緩，目前僅回到疫前的六成。
「Destination DC」總裁兼首席執行官傅國賢(Elliott Ferguson)說，雖然國際旅客在華府所有遊客中僅占7%，但開銷占比達27%，「我們在歡迎國內遊客到華府遊玩、消費的同時，也希望國際旅客能重回華府，到餐廳用餐、住旅館，更好的帶動城市經濟。」
傅國賢表示，新標語「只有一個華府」向國際和國內遊客展示華府的獨特性，尤其有眾多免費博物館和歷史遺跡、各國風情的米其林餐廳，還有華府特色球隊、藝術文化等；相應的廣告營銷活動11月1日將首先在美國東岸的大城市啟動，包括亞特蘭大、波士頓、夏洛特(Charlotte)、芝加哥、邁阿密等，未來也會在西岸的洛杉磯、舊金山、西雅圖等大城市推廣。
華府重點的國際營銷市場包括英國、德國、加拿大、印度、法國、巴西、墨西哥、中國、南韓、澳洲等。
華府市長包瑟(Muriel Bowser)說，「全世界沒有其他城市像華府一樣，民眾白天可在此參觀白宮、國會大廈，感受世界的政治中心，晚間則可到訪體育館，就著啤酒和當地小吃，酣暢享受；只有在華府，民眾可以既學習美國歷史，又享受現代城市生活，體驗逾70萬居民稱之為家的地方。」
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