馬州喬郡 明年起禁商家提供拋棄式塑膠袋

馬州喬治王子郡(Prince George’s County)將從明年1月1日起禁止零售商 店提供單次使用(或稱拋棄式)的塑膠袋(single-use plastic bag)，紙袋或可重複使用的袋子將收費10分錢，以此鼓勵民眾自備購物袋。

近幾年大華府 許多郡市紛紛加入此行列，對塑膠袋徵稅，減少環境污染，提倡節省資源。

喬治王子郡郡議會今年夏天表決通過提案，決定從2024年1月1日起勸勉禁止零售商、餐廳、超商 等機構提供單次使用的塑膠袋，紙袋和可重複使用袋子將收費10分，該規定生效的頭三個月是讓民眾和商家適應的階段，之後違反此規定的商家將面臨罰款。

不受該法規限制的包括糕點店的包裝袋、用於包裝生鮮食品的袋子、花店和乾洗店的袋子等，大批貨物(bulk items)的包裝也不受此規定限制，此外藥房用於盛裝處方藥的紙袋也免費，餐廳外帶服務及得來速(drive-through)的袋子也免受此限制。

喬治王子郡官員表示，此新規旨在保護當地水道及附近的海洋環境，減少塑膠垃圾，鼓勵民眾使用環保袋；目前大華府已推行相似規定的郡市包括維州的亞歷山卓市(Alexandria City)、阿靈頓郡(Arlington County)、費郡(Fairfax County)等，這些地區的商家每個塑膠袋徵收5分錢。