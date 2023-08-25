維州新規 須以生理特徵稱學生性別 家長同意可自由選擇代名詞

維州 教育廳(VDOE)在經過數月公眾意見收集後，今年夏天公布2023年教育規範的最終政策，規定學校教職員須以學生的生理特徵稱呼他們的性別，若學生要自由選擇代名詞，學校須向家長徵得同意，該政策相應也規範了公共廁所的設置，以及體育活動及比賽的參與程序。

這份2023年教育規範的政策指出，學校官員和教師稱呼學生時，應當使用與學生官方資料上性別相一致的代名詞，學生也應當使用與該性別相對應的廁所，參加體育活動及比賽；此外該政策也稱，單間廁所和衛浴設備須有清楚明確的標誌，且可供所有學生使用。

維州州長楊京(Glenn Youngkin)自上任以來，始終重視家長在教育上的權利，各類教育相關的政策和方針都旨在「賦予/還給家長權利，並保護學生安全」，他表示，維州所有兒童都應享有「家長參與的生活，並被尊重」，家長在教育、撫養和護理孩子方面應有足夠聲量，可平等對話。

楊京說，新的政策賦予家長權利，禁止歧視或霸凌，明確規範廁所、衛浴設施、體育設備，以及學生身分識別等，能有效保護學生隱私及尊嚴，創造安全健康的學習環境。

不過楊京政府的主張持續惹議，反對者批評該政策侵犯性別少數群體的權益，尤其剝奪了跨性別學生的基本權利，維權團體「平等維州」(Equality Virginia)的執行主任拉哈曼(Narissa Rahaman)說，學校應當包容所有學生，讓孩子們能在安全的環境中學習、成長，但楊京政府的政策「危險又明顯具有政治導向」。

北維州至少有兩個公校 系統表示，新學年會允許學生按自己認定的性別來選擇廁所，包括維州最大的費郡公校系統(FCPS)和威廉王子郡(Prince William County)公校系統。

費郡公校教育總監 雷德(Michelle Reid)在公開信中表示，「很多民眾對新政策非常擔憂，但費郡公校會維持給師生提供包容、肯定的環境，包括跨性別者等性別少數群體」，她表示該公校系統當前的方針仍符合聯邦和州府的規定，打擊歧視，「我們也相信，支持學生以及尊重家長意見兩者並不衝突，公校將為此持續努力。」

楊京在該政策公布前曾提及性別中立設施(gender neutral facilities)的議題，他表示，每個郡市的公校都有自己的作法，「但正如我多次強調，家長必須參與(教育相關的)決策，且有重要地位」，楊京也說，若公校系統要設置與衛浴相關的指南，出於保護學生隱私和尊嚴的考慮，讓他們按照自己的意願選擇性別中立設施，也是一個良好的作法。