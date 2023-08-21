維州2公校公布露骨敏感書單 馬州州長著作被列其中

馬州州長摩爾(Wes Moore)。美聯社

為遵守維州 新通過的法律，日前該州兩個公校 系統公布一系列含有「露骨色情」(sexually explicit)內容的書籍清單，其中包括馬州 州長摩爾2010年的著作，家長們在了解該書單後可自願選擇讓孩子退出部分閱讀課程，或避免他們在圖書館接觸到此類書籍。

維州州議會去年通過新法，若學校有書籍涉及露骨色情的內容，必須讓家長知曉，該法案將「露骨色情」定義為有描繪性行為、裸體等內容的圖片、照片、圖畫等內容，維州州長楊京(Glenn Youngkin)推動此法案通過，旨在保護家長在教育上的監督管理權利，讓他們能適當參與孩子的教育決策。

該法案要求所有公校系統若課程涉及露骨色情內容，必須公布，讓家長可先了解，而後決定是否讓孩子參與特定課堂。

該法案引發不少爭議，支持者讚許楊京政府維護並給予家長應有的權利，但反對者稱此會傷害性少數群體(LGBTQ)，讓他們更不容易為主流社會所接受。

儘管新法仍惹議，威廉王子郡(Prince William County)和Fauquier公校系統日前仍遵守州法，公布了涉及露骨色情內容的書籍，威廉王子郡公校列出逾100本書，其中有幾本被許多人視為經典的書目，包括Toni Morrison的「Beloved」、Kurt Vonnegut的「Slaughterhouse Five」等。

威廉王子郡公校的敏感書單還有馬州州長摩爾(Wes Moore)所寫的「另一個韋斯·摩爾」(The Other Wes Moore)，以及故事集「The Canterbury Tales」、Tennessee Williams的戲劇作品等。

Fauguier郡公校的敏感書單有20本書，包括Stephen Chbosky的「The Perks of Being a Wallflower」、Patricia McCormick的「Sold」。

批評者稱維州這項新法相當於收緊審查制度，限縮了學生自由閱讀、接觸信息的自由，但支持者表示，這是為了讓家長們更好的了解孩子們在學校接觸到什麼內容，從而更多參與到他們的學習和成長中。