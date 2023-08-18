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洪災溺斃10狗 華府排水安全遭質疑 市長包瑟未正面回答民眾疑義

記者張筠／華盛頓報導
Jocelyn的一歲寵物狗Mona在14日的暴雨中溺斃。（Jocelyn提供）
Jocelyn的一歲寵物狗Mona在14日的暴雨中溺斃。（Jocelyn提供）

華府本周迎來多場強降雨，其中14日的暴雨導致華府部分社區洪水成災，一家寵物托兒所受損，導致十隻小狗溺斃，該區域排水系統和建築安全性也因此備受質疑。

華府官員15日雖曾公開回應，但仍未解答許多疑點，此外水利公司代表也質疑新建隧道的承受能力，種種情況都令社區民眾感到憂心。

華府東北區的寵物托兒所「District Dogs」因14日的強降雨被淹，部分員工被困水中，所幸消防員及時趕到，無人傷亡，但十隻小狗在此水災中溺斃，令人唏噓，不少民眾指責市府，該建築既然去年也曾受洪澇影響，為何沒有及時維修，提升該樓房抵禦水災的能力。

華府建築局(Department of Buildings)代理主任漢龍(Brian Hanlon)說，該建築的設計和經營許可證都符合市府規範，而去年洪澇後，市府也重新檢查了該建築，並評估安全可用。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)15日在肯定消防應急人員、救生人員等貢獻的同時，表示市府將重新檢查該樓房的狀況，決定是否適於商家經營。

不過當被問及該建築中的民眾在洪澇時被困多久、市府及相關應急部門是否了解該社區排水系統的狀態、洪澇嚴重時市府人員是否及時警告民眾避免該區域，這些問題包瑟都沒有正面回答。

「目前我們無法一一解釋這些問題」，而對於市府官員是否重新聽過911緊急報案電話，是否了解應急隊員與民眾的溝通的提問，包瑟回應，「市府很樂意逐一配合、並向民眾解釋，但很遺憾，當前的狀況不允許我們這麼做。」

華府民眾Jocelyn在14日失去了她一歲的寵物狗Mona，「我在去接牠的路上對當時的情況完全不知，而後看見道路封鎖，只好繞路，當時看到有幾輛應急車，以為有人受傷，沒想到是Mona所在的托兒所出事了」，她覺得此狀況完全可以避免，「若有人及時通知我，我能早點到店裡接Mona，如今牠就還能在我身邊。」

華府國土安全與應急管理局(Department of Homeland Security and Emergency Management)局長羅德里格斯(Chris Rodriguez)說，此次洪澇災害是自然災害所致，因氣候變遷導致的極端天氣來臨時，多數人都會措手不及。

華府水利公司DC Water日前通過推文表示，早在1800年代末，Rhode Island大道附近就常發生洪水災害，但該區域附近的Northeast Boundary隧道即將在9月底開通，能提升該地區的儲水量，緩解洪澇災害。

但水利公司首席執行官兼總經理蓋迪斯(David Gadis)對此隧道能否減緩洪澇也尚無把握，「我們目前仍不確定該隧道是否能承受(像14日)那麼大的降水量。該隧道是按照15年前的大暴雨建設的，但本周遇到的暴雨遠遠超過當年的程度」，此說法也讓立法者和民眾們擔憂。

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