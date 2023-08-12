維州特斯拉致命車禍 聯邦介入調查

維州 日前發生一起特斯拉 致命車禍，該車在自動駕駛的模式下，遭一輛大卡車從側面輾過，導致司機死亡，這也是近五年來第35起特斯拉事故，美國道路安全立法者已派專業小組調查此案，審核自動駕駛技術的安全性和可靠性。

維州該事故7月19日發生於Fauquier郡，一輛特斯拉在自動駕駛模式下，行駛在大卡車旁邊，沒有及時閃躲，被卡車輾過，司機死亡，而該大卡車司機面臨魯莽駕駛的指控。

全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)從2016年6月開始調查所有與特斯拉相關的車禍事故，維州該案是第35起，這些案件的共通點在於特斯拉駕駛，都啟用了一定程度上的自動駕駛功能，但原以為安全可靠的技術卻導致悲劇，這些安全造成至少17人死亡。

全國公路交通安全管理局日前已派專案小組調查維州這起致命案件，但該局8月10日表示，目前已有的文件僅顯示「特斯拉被一輛卡車壓過」，此外沒有更多細節，相關人員計畫推進調查，研究自動駕駛功能是否出現問題，或駕駛過程中司機有何異常等。

維州州警辦公室主導這項調查，全國公路交通安全管理局提供專業知識以協助，同時研究近五年來特斯拉致命事故的相似性，近期的另一樁案件為7月5日，加州 一輛特斯拉Model 3與一輛Subaru Impreza相撞，導致Subaru的司機和特斯拉車內的一名嬰兒死亡。

今年3月15日在北卡的Halifax郡，一名51歲男子駕駛2022年的特斯拉Model Y，沒有及時停車禮讓公車，撞傷一名17歲學生，但按照特斯拉的系統設置，禮讓其他車輛、及時減速或停車應當是警示功能之一。

全國公路交通安全管理局近幾年重點調查特斯拉車輛「Autopilot」和「Full Self-Driving」功能的可靠性和安全性，這兩種選項都標榜「車輛可自動行駛」，但根據特斯拉官網，駕駛員也應時刻警惕，若有意外狀況可隨時介入，中斷自動駕駛功能。

除了針對致命車禍的調查，全國公路交通安全管理局近三年也推動了至少六起特斯拉的安全調查，包括特斯拉曾在自動駕駛狀態下撞向停在路上的應急車輛，還有車輛會莫名緊急煞車，前座安全帶繫上後無法成功連接到車內系統，方向盤故障等。

非營利組織「車輛安全中心」(Center for Auto Safety)執行主任布魯克斯(Michael Brooks)說，自動駕駛技術應當取消，「很多特斯拉司機明顯沒有專心開車，過度依賴系統，反而讓道路更不安全。」