我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

維州特斯拉致命車禍 聯邦介入調查

記者張筠╱維州報導

維州日前發生一起特斯拉致命車禍，該車在自動駕駛的模式下，遭一輛大卡車從側面輾過，導致司機死亡，這也是近五年來第35起特斯拉事故，美國道路安全立法者已派專業小組調查此案，審核自動駕駛技術的安全性和可靠性。

維州該事故7月19日發生於Fauquier郡，一輛特斯拉在自動駕駛模式下，行駛在大卡車旁邊，沒有及時閃躲，被卡車輾過，司機死亡，而該大卡車司機面臨魯莽駕駛的指控。

全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)從2016年6月開始調查所有與特斯拉相關的車禍事故，維州該案是第35起，這些案件的共通點在於特斯拉駕駛，都啟用了一定程度上的自動駕駛功能，但原以為安全可靠的技術卻導致悲劇，這些安全造成至少17人死亡。

全國公路交通安全管理局日前已派專案小組調查維州這起致命案件，但該局8月10日表示，目前已有的文件僅顯示「特斯拉被一輛卡車壓過」，此外沒有更多細節，相關人員計畫推進調查，研究自動駕駛功能是否出現問題，或駕駛過程中司機有何異常等。

維州州警辦公室主導這項調查，全國公路交通安全管理局提供專業知識以協助，同時研究近五年來特斯拉致命事故的相似性，近期的另一樁案件為7月5日，加州一輛特斯拉Model 3與一輛Subaru Impreza相撞，導致Subaru的司機和特斯拉車內的一名嬰兒死亡。

今年3月15日在北卡的Halifax郡，一名51歲男子駕駛2022年的特斯拉Model Y，沒有及時停車禮讓公車，撞傷一名17歲學生，但按照特斯拉的系統設置，禮讓其他車輛、及時減速或停車應當是警示功能之一。

全國公路交通安全管理局近幾年重點調查特斯拉車輛「Autopilot」和「Full Self-Driving」功能的可靠性和安全性，這兩種選項都標榜「車輛可自動行駛」，但根據特斯拉官網，駕駛員也應時刻警惕，若有意外狀況可隨時介入，中斷自動駕駛功能。

除了針對致命車禍的調查，全國公路交通安全管理局近三年也推動了至少六起特斯拉的安全調查，包括特斯拉曾在自動駕駛狀態下撞向停在路上的應急車輛，還有車輛會莫名緊急煞車，前座安全帶繫上後無法成功連接到車內系統，方向盤故障等。

非營利組織「車輛安全中心」(Center for Auto Safety)執行主任布魯克斯(Michael Brooks)說，自動駕駛技術應當取消，「很多特斯拉司機明顯沒有專心開車，過度依賴系統，反而讓道路更不安全。」

特斯拉 維州 加州

上一則

4：3 伊州最高法院：攻擊性武器禁令合憲

下一則

新州破獲假結婚集團 「家族經營」3人被捕

延伸閱讀

特斯拉股價漲 就因X執行長一席話？

特斯拉股價漲 就因X執行長一席話？
全球企業上季獲利將下滑 美科技業亮眼業績難抵銷中國需求不振衝擊

全球企業上季獲利將下滑 美科技業亮眼業績難抵銷中國需求不振衝擊
特斯拉和這檔AI概念股今年股價翻倍 成避險基金放空標的

特斯拉和這檔AI概念股今年股價翻倍 成避險基金放空標的
日經：特斯拉電動車電池供應鏈 中國企業占40%

日經：特斯拉電動車電池供應鏈 中國企業占40%

熱門新聞

短時間內喝下過量水，恐將導致水中毒。(pexels)

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

2023-08-08 09:58
費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
芝城西北郊水晶湖市9日清晨發生4死1重傷的亞裔家庭暴力案。(美聯社)

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

2023-08-11 10:57
97歲的歐仲良(前)很開心兒子歐國雄(後)終於可以卸下餐館重擔，享受退休生活。(特派員黃惠玲／攝影)

老店消失 芝華埠七寶熄燈 經典鮮蝦雲吞麵將成歷史

2023-08-09 11:28
芝加哥一名8歲女童日前在自家門口騎著滑板車，未料住在對面的43歲男性鄰居覺得太吵，竟直接朝女童頭部開槍，導致女童傷重不治。(取材自abc7chicago影片截圖)

嫌8歲女童騎滑板車太吵 鄰居竟「爆頭」槍殺她

2023-08-08 03:09
涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

2023-08-07 16:27

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子