助長者紓壓 美京藝廊8/26藝術講座

美京華人活動中心(CCACC)26日將為年長者們舉行藝術治療講座，邀請馬州 心理治療師黃聖婷主講「淺談藝術與心理：繪出你內心的世界」，幫助長者抒發壓力和情緒。

隨著社會對「老」的恐懼和排斥，長者們的心理健康 和幸福感難免受影響，CCACC會長孫文影表示，幫助長者認識年齡並非改變或療癒的障礙，也不是成長的終點，能鼓勵他們自主開發創造力和潛能，享受樂齡特有的平靜與自在，因此該中心決定舉行系列講座，26日邀請長者到美京藝廊，通過藝術與他人互動分享，認識自己的情緒，開發潛能，增加生活樂趣。

黃聖婷有馬里蘭大學諮商心理教育 碩士學位，以及馬州心理治療師執照，她表示，本講座上的繪畫活動不要求參與者有藝術專業背景，歡迎所有長者、零基礎繪畫初學者踴躍參加。

活動時間：26日上午10時至11時，地點：9318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877。活動提供午餐，請報名以便統計人數，報名及詳情可致電(301)820-7200轉分機8522，或電郵：[email protected]。