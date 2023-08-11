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國家圖書文化節 8/12華府會展中心登場

記者張筠／華盛頓報導
國會圖書館舉辦的第23屆國家圖書文化節12日登場。（取自活動官網）
國會圖書館舉辦的第23屆國家圖書文化節12日登場。（取自活動官網）

國會圖書館(Library of Congress)12日將舉行「第23屆國家圖書文化節」(National Book Festival)，該文化節之前多年都在國會山莊東部草坪和國家廣場(National Mall)舉辦，而今年轉到華府會展中心(Washington Convention Center)，吸睛作者包括前美式足球聯盟(NFL)運動員、詩人羅素爾(R.K. Russell)

國家圖書文化節主任麥克尼爾(Jarrod MacNeil)說，今年共有六個展區，覆蓋會展中心的三個樓層，其中一層還有盛大的書籍博覽會，並有適合親子家庭的活動，贊助商和展覽商也都會在場與民眾交流，此外還有作者簽書見面會，合作的書店也會推出特色活動、書刊促銷等。

今年文化節的特色作者包括美式足球聯盟前隊員羅素爾，他將帶來新書「我們之間的距離：生活、愛情和足球的回憶錄」(The Yards Between Us: A Memoir of Life, Love and Football)，探討他身為一名非裔男同志，在運動生涯中的心路歷程。

此外還有古巴裔兒童作家美迪納(Meg Medina)，她曾憑藉小說「Merci Suarez Changes Gears」獲得約翰·紐伯瑞獎(John Newbery Medal)，也曾憑青少年小說「Burn Baby Burn」入圍國家圖書獎(National Book Award)，她將在國家圖書節上介紹新出的插畫小說「Yaqui Delgado Wants to Kick Your Ass」，講述一名高二學生適應新生活的故事；美迪納多次參與國家圖書文化節，也是推介青年文學的國家大使。

美國第23屆桂冠詩人哈喬(Joy Harjo)也是另一位令人期待的作家，她是來自奧克拉荷馬州(Oklahoma)的Mvskoke原住民作家，在國際也享有盛名，她將在文化節上分享新詩集和插畫書。

該文化節上還有民眾熟悉的內容和作家，包括R.J. Palacio的暢銷書「Wonder」，該小說曾在2017年改變成電影，由Julia Roberts、Owen Wilson、Jacob Tremblay等人主演；Palacio將帶來新書「White Bird」，描述一名猶太女孩的世界因納粹占領而崩塌。

國家圖書文化節旨在激發不同年齡群體的讀書興趣，提升全民文化素養，也讓各地讀書愛好者和作家們有交流平台，分享讀書心得和人生感悟。文化節時間：12日上午9時至晚上8時，詳情：https://shorturl.at/lmZ57。

足球 奧克拉荷馬州 古巴

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