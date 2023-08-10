華府半杯清茶社 8/12談從記憶到傳記

王泰瑛(左)與奚格森(右)。（主辦方提供）

華府「半杯清茶社」12日將舉行實體講座「從記憶到傳記」，邀請王泰瑛(Veronica Li)和奚格森(Sverrir Sigurdsson)夫婦，共同分享他們聯手所著的奚格森回憶錄。

奚格森的書名為「維京航程：一個冰島 人的回憶錄」，在美國出版後又被譯成冰島文，並獲兩項國際獎，包括2021年國際獨立作者聯合會傳記獎，以及2020年的期望書架作品獎。

王泰瑛也將講述她撰寫關於母親的傳記「浪跡天涯」之過程，該書出版時，她曾應邀到半杯清茶社講座，本次講座將涉及更多關於撰寫創作型回憶錄／傳記的方法，以及如何將零碎記憶和片段編織成有序的故事。講座也將組織一個有助啟發回憶錄撰寫的練習。

王泰瑛和奚格森退休 前均為世界銀行官員，奚格森出生冰島，在芬蘭上完大學後成為一名建築師，青年時就立志以四海為家，後來幾十年因在世界銀行、UNESCO等多個國際組織工作而走遍世界。此回憶錄敘述他一生的闖蕩經歷和人生悲歡。

王泰瑛是教育經濟專家，加入世界銀行前她是華爾街 日報亞洲地區記者，退休後她投入寫作，作家成了她的第三職業，至今已出版四部著作。

本場講座將以英文主講，時間12日下午2時至4時，地點在馬州波多馬克社區活動中心(11315 Falls Rd, Potomac, MD 20854)。