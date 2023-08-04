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迎接「國家牡蠣周」 學者：吃牡蠣助環保

記者張筠／馬州報導
本周為國家牡蠣周，專家表示，回收牡蠣殼對牡蠣的繁殖有益，且能保護環境。（切薩皮克灣基金會提供）
本周為國家牡蠣周，專家表示，回收牡蠣殼對牡蠣的繁殖有益，且能保護環境。（切薩皮克灣基金會提供）

華府民眾談論到馬州切薩皮克灣(Chesapeake Bay)時，首先想到的一般都是螃蟹，而本周是「國家牡蠣周」(National Oyster Week)，學者表示，食用牡蠣在一定程度上有益環境保護，也對牡蠣的繁殖有幫助。

「國家牡蠣周」持續至8月6日，旨在提升民眾關注牡蠣行業及其對當地經濟、文化的影響，非營利組織「Oyster Recovery Partnership」的執行董事斯拉庫姆(Ward Slacum)說，在牡蠣被打撈、處理，最終出現在客人的餐桌上之前，牠們在切薩皮克灣起到過濾器的作用，能夠幫助吸收水中的營養物質，避免水域富營養。

此外斯拉庫姆說，多數人不知道的是，食用牡蠣實際上對環境有一定保護作用，避免牡蠣過度繁殖，同時回收牡蠣殼也有助於牡蠣的健康生長，不要將牡蠣殼丟如垃圾場，而是能投回海灣，這對水域和牡蠣群體本身的保護很有效。

根據「切薩皮克灣基金會」(Chesapeake Bay Foundation)的解釋，牡蠣殼經過清潔後，放入有牡蠣幼蟲的水域中，這些幼蟲將附著在貝殼上，相當於「卵」，之後會慢慢生長成小牡蠣，在切薩皮克灣與相鄰河流中成長。

大華府許多餐廳本周都結合此節日，推出不同特色的菜品和優惠活動，預計在牡蠣周結束後，將回收大量牡蠣殼。

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