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開學在即 馬州公校系統教師不足 課堂被迫合併

記者張筠／馬州報導
距離新學年不到一個月，馬州最大的蒙郡和喬治王子郡公校系統目前仍面臨教師、校車司機、諮商師、行政人員的短缺。(記者張筠╱攝影)
距離新學年不到一個月，馬州最大的蒙郡和喬治王子郡公校系統目前仍面臨教師、校車司機、諮商師、行政人員的短缺。(記者張筠╱攝影)

馬州最大的蒙郡公校系統(MCPS)和喬治王子郡公校系統(PGCPS)將於8月28日開學，但新學年仍有大量教職空缺未補，此外代課教師不足，也讓部分學校不得不將課堂合併，改以大班教學因應。

馬州教育協會(Maryland State Education Association)主席柏斯特(Cheryl Bost)說，當前教師空缺的問題雖較疫情初期稍有改善，但現在除了課堂教師，其他如行政人員、校車司機、諮商師等都仍然人手不足。

「最核心的問題還是在於許多教師，覺得他們的薪資無法與專業水平相匹配，此問題在全職教師和代課教師中都很普遍」，柏斯特說，現在教師需要承擔的責任遠超以往，除要授課，還要關心孩童們的心理狀況、身體健康，有時甚至要做諮商師的工作，如此既無法保證各項服務的品質，也造成教職們壓力過大，甚至會消磨教學熱情。

柏斯特說，人員不足導致許多學校不得不將課堂合併，但這又進一步加強老師們的授課壓力，並非長久之計；「不少教師還反映，許多孩童不懂得尊重，老師既要呵護兒童的心理健康，又不能捨棄紀律，經常陷入兩難。」

蒙郡公校系統目前有289個全職教師職缺，其中小學缺167人，初中缺73人，高中缺48人；在這些職缺中，有98個崗位與特殊教育相關，而蒙郡公校系統當前沒有校車司機的職缺。

喬治王子郡公校系統則面臨更嚴重的問題，教職空缺約400人，部分官員表示，僅剩不到一個月該公校就將迎來新學期，公校系統的招聘壓力大，不過喬治王子郡學區教育總監豪斯(Millard House II)說，目前每周都有教師來應聘，職缺情況正穩步改善。

公校 教育總監 馬州

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