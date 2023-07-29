AirTag、推特相助 維州男找回遺失行李

旅行期間遺失行李常讓人頭疼，但隨著AirTag和社交平台的發展，民眾找回行李的機率也大大提升。（記者張筠╱攝影）

旅行途中遺失行李向來是件令人頭疼的事，日前一名維州 男子計畫赴歐洲挑戰騎行，完成人生夢想，但因自行車被航空公司弄丟而打亂行程，儘管航空公司處理效率欠佳，但他通過「AirTag」和社交平台，最終成功找回自行車。

維州68歲男子薛利(Barry Sherry)日前出發去歐洲，計畫完成騎行挑戰：在一周內騎行穿越阿爾卑斯山，隨後到盧森堡(Luxembourg)與朋友匯合，之後再到芬蘭騎行一周，「我年紀大了，預計這將是我最後一次到歐洲騎行。」

薛利從美國航空(American Airlines)訂了機票，選擇與英國航空(British Airways)合作的航班，從華府 飛往倫敦，再從倫敦飛往蘇黎世(Zurich)，他將自行車打包好，並放入蘋果(Apple)推出的「找東西助手」AirTag，「我從沒用過，但先前聽人強烈推薦，便決定嘗試」，不過在他抵達蘇黎世前，他也沒有仔細研究該功能，直到他在機場找不到自己的行李。

「剛開始我非常鎮定，因曾有三次類似經歷，一次是自行車被送到超大行李區，一次是行李運送較慢，還有一次是機場員工已幫我送到另一處」，然而薛利這次在機場找了半天未果，突然想起查看AirTag的功能。

「從手機上發現，我的自行車竟然在希斯羅機場(Heathrow)」，薛利將此情形告知英國航空，對方承諾「會在24小時內將行李送到我手中」，雖然英國航空每天有六趟從希斯羅機場到蘇黎世的航班，但他接連等了幾天，都不見自行車的蹤影，AirTag也顯示他的行李絲毫未動。

薛利的騎行計畫無奈被打亂，他不但為此次行程訓練多日，且該自行車對薛利也有特別意義，「我14年前被診斷患有癌症 ，這麼多年來我唯有在騎行時才能享受片刻安寧，頭腦可以放空，不用想關於抗癌、治療的事。」

在等候的過程中，薛利也將此情況發在推特上，附上AirTag的截屏，並點名美國航空和希斯羅機場的帳號，「相比英國航空總是給我自動回覆的郵件，美國航空和希斯羅機場的回應就更及時且有誠意。」

他發完推文的隔天上午就從AirTag發現自行車的位置有所更新，最終順利順利在盧森堡與自行車「重逢」，雖然阿爾卑斯山的騎行計畫泡湯，但後來他與朋友們也在歐洲完成了難忘的騎行之旅。

薛利表示，若此事在過去幾年發生，他恐怕只能選擇接受航空公司的賠償，但人生夢想大概就無法完成，好在如今有科技和社交平台，就算輾轉波折，此事還是以美好結局告一段落。