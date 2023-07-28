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牧師唐崇榮大華府告別佈道會 9/1登場

華盛頓訊

舉世著名的華人牧師、學者唐崇榮將在今年勞工節周末來到大華府，並於9月1日至4日舉行「告別佈道講座」，活動完全免費，每場內容不同，歡迎民眾全程參加。

唐崇榮祖籍中國福建，之後隨家僑居印尼，他自幼喪父，由母親含辛茹苦帶大，17歲時就有講道恩賜，1974年畢業於東南亞聖經神學院後任教，成為雅加達及泗水歸正福音神學教育機構的共同創辦人，透過圖書館及出版社提供基督教刊物。60多年來到世界各地向逾3000萬人講道，他的印尼文、普通話、閩南語、英文均非常流利。

除了神學，唐崇榮對中國歷史、哲學等都深有造詣，他博覽群書，鑽研科學、藝術、音樂、建築學等，加上周遊列國，對所見所聞過目不忘，演講佈道精彩。他曾多次來大華府演講佈道，並在美利堅大學(American University)開辦「歸正學院」，傳授改革宗信仰精義。

唐崇榮的神學教導以加爾文主義為基礎，講解歸正神學路線的聖經原則和教義，鼓勵當代人對基督信仰有真切正確的回應。他在神學和佈道上的造就，不但在華人中是第一把交椅，也堪稱國際神學界名列前茅的主將，他擅長以深入淺出的方式講解信息。

本次佈道會也邀請到國際鋼琴演奏家暨指揮家林望傑，他與唐崇榮二人配合默契，常一同佈道演奏。

9月初的四場講座將在北維州及馬州蒙郡舉行，講座有中英翻譯，並有兒童節目。9月1日晚上7時30分及2日下午2時在Korean Central Presbyterian Church，3日下午3時及4日下午2時在The Music Center at Strathmore (5301 Tuckerman Lane, North Bethesda)。

華人 華府 印尼

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