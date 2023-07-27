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中駐美使館慶解放軍96年 謝鋒缺席 錯過履新後首次亮相

記者張筠／華盛頓報導
劉展表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，中國爭取和平統一，但若任何勢力將台灣從中國分離，中國不承諾放棄武力。（記者張筠 / 攝影）
劉展表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，中國爭取和平統一，但若任何勢力將台灣從中國分離，中國不承諾放棄武力。（記者張筠 / 攝影）

中國駐美國使館25日舉行招待會，慶祝中國人民解放軍建軍96周年，新任中國駐美大使謝鋒原安排出席當天活動，這也是他履新後首次公開亮相，但最終因手受傷未能露面。

國防武官少將劉展在致詞中表示，台灣問題涉及中國的核心利益，若遇分裂勢力，中國軍隊將毫不遲疑的維護國家領土完整，此外中方重視推動中美兩國、兩軍關係，並注重開展各層級溝通。

中國駐美國大使謝鋒5月23日抵美履新，7月25日這場招待會原是他上任後首次公開活動，但據中使館官員稱，謝鋒日前在騎車時摔傷手臂，因此無法到場。

而中國外交部長、前中國駐美大使秦剛「消失」一個月後，同日(7月25日)被官宣免職。

劉展在致詞中表示，台灣問題是中國核心利益(core interest)中的核心，「台灣是中國的台灣，中國必須也必將統一」，中國將爭取和平統一的前景，但不承諾放棄使用武力，若有任何人將台灣從中國分離出去，中國軍隊將毫不遲疑，不論付出多少代價，都會維護國家主權和領土完整。

劉展說，現今世界面臨各種安全挑戰，包括政局動盪、軍事衝突、恐怖主義威脅、自然災害、能源糧食危機等，他表示，中國國家主席習近平提出的全球安全倡議，即為針對國際當前面臨的安全危機所提出的中國方案，中國人民解放軍將落實該指示，維護國際和平安全，促進世界繁榮發展。

劉展表示，中國重視推動中美兩國、兩軍關係，並開展各層級對話，盼望美國也能排除障礙、控制分歧，在涉及中方主權、安全、利益等議題時，都能謹慎處理，以此維持中美關係的健康穩定。

中國駐美公使徐學淵、公使井泉等人出席招待會，美軍方官員、各國駐美國使團、部分華人華僑代表共逾300人參加，前美軍參謀首長聯席會議主席穆倫(Michael Mullen)也到場與會。

穆倫(中)出席中國人民解放軍96周年紀念招待會。（記者張文馨 / 攝影）
穆倫(中)出席中國人民解放軍96周年紀念招待會。（記者張文馨 / 攝影）

謝鋒 解放軍 秦剛

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