產品危害健康 華府起訴逾25家公司

華府 檢察長辦公室日前向逾25家化學公司提起訴訟，指控他們自20世紀50年代以來就生產並銷售含有危險化學物質的產品，數十年汙染環境、危害人體健康，被起訴的公司包括3M、杜邦(DuPont)等，要求他們承擔相關調查和汙染補救的全部費用。

根據華府檢察長辦公室18日公布的起訴文件，包括3M和杜邦在內的公司，生產含有危險物質PFAS(全氟烷基和多氟烷基物質)的化學產品，並向公眾和政府監管單位隱瞞了潛在的健康風險和環境汙染。

起訴書表示，PFAS在華府廣泛使用，且持續數十年，主要是在軍隊和機場用於撲滅液體火災、涉及噴氣燃料的火災等，但這類物質對環境可能造成巨大汙染，可能通過地表水或土壤滲入地下，汙染食物鏈的各環節，在植物、魚類、野生動物中積累，最終會進入人體。

研究顯示，這類化學物質會導致生殖和發育缺陷，膽固醇升高，損傷肝臟，增加腎癌等風險。

總部位於明尼蘇達州 的3M公司此前被發現向涉及有毒化學物質的供水商提供資金，因而陷入官司，該公司上月宣布，已經與全美多個大城市和解，協議在13年內支付103億元；華府的訴訟也指出，華府水務公司(DC Water)為調查和補救PFAS汙染已付出巨額成本。

華府檢察長施瓦布(Brian Schwalb)要求被起訴公司承擔所有調查和汙染補救的費用，表示不能讓納稅人負擔此代價，「未來幾年華府市民不得不應對這些汙染的負面影響，但通過這起訴訟，我們將追究這些汙染公司的責任，讓他們為已造成及將導致的損害負責。」

3M公司截至發稿前未對此訴訟予以回應；杜邦公司的發言人徒諾爾(Daniel Turner)通過聲明稱，「杜邦公司2019年成立，至今從未生產過消防泡沫等有害人體健康或汙染環境的產品。儘管我們不能評論正在進行的訴訟，但認為該訴訟沒有法律依據，我們將大力捍衛我們在安全、健康和環境管理方面的行動和紀錄。」