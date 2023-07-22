我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

產品危害健康 華府起訴逾25家公司

記者張筠╱華盛頓報導

華府檢察長辦公室日前向逾25家化學公司提起訴訟，指控他們自20世紀50年代以來就生產並銷售含有危險化學物質的產品，數十年汙染環境、危害人體健康，被起訴的公司包括3M、杜邦(DuPont)等，要求他們承擔相關調查和汙染補救的全部費用。

根據華府檢察長辦公室18日公布的起訴文件，包括3M和杜邦在內的公司，生產含有危險物質PFAS(全氟烷基和多氟烷基物質)的化學產品，並向公眾和政府監管單位隱瞞了潛在的健康風險和環境汙染。

起訴書表示，PFAS在華府廣泛使用，且持續數十年，主要是在軍隊和機場用於撲滅液體火災、涉及噴氣燃料的火災等，但這類物質對環境可能造成巨大汙染，可能通過地表水或土壤滲入地下，汙染食物鏈的各環節，在植物、魚類、野生動物中積累，最終會進入人體。

研究顯示，這類化學物質會導致生殖和發育缺陷，膽固醇升高，損傷肝臟，增加腎癌等風險。

總部位於明尼蘇達州的3M公司此前被發現向涉及有毒化學物質的供水商提供資金，因而陷入官司，該公司上月宣布，已經與全美多個大城市和解，協議在13年內支付103億元；華府的訴訟也指出，華府水務公司(DC Water)為調查和補救PFAS汙染已付出巨額成本。

華府檢察長施瓦布(Brian Schwalb)要求被起訴公司承擔所有調查和汙染補救的費用，表示不能讓納稅人負擔此代價，「未來幾年華府市民不得不應對這些汙染的負面影響，但通過這起訴訟，我們將追究這些汙染公司的責任，讓他們為已造成及將導致的損害負責。」

3M公司截至發稿前未對此訴訟予以回應；杜邦公司的發言人徒諾爾(Daniel Turner)通過聲明稱，「杜邦公司2019年成立，至今從未生產過消防泡沫等有害人體健康或汙染環境的產品。儘管我們不能評論正在進行的訴訟，但認為該訴訟沒有法律依據，我們將大力捍衛我們在安全、健康和環境管理方面的行動和紀錄。」

華府 明尼蘇達州

上一則

南部熱氣北移 芝下周或迎百度高溫 恐破紀錄

延伸閱讀

熱情接待季辛吉、蓋茲…北京懷疑拜登政府 盼從民間影響華府

熱情接待季辛吉、蓋茲…北京懷疑拜登政府 盼從民間影響華府
賴清德將低調過境美國 行程僑宴為主

賴清德將低調過境美國 行程僑宴為主
1個月3起校園槍殺 華府學校要求增警力

1個月3起校園槍殺 華府學校要求增警力
華府北一女校友會 7/29談遺囑與信託

華府北一女校友會 7/29談遺囑與信託

熱門新聞

長堤居民塔旺回想事發經過，慶幸自己即時發現狀況，報警救出女孩。（取自abc7截圖）

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

2023-07-21 20:26
愛達荷州等12個州檢察長聯手捍衛佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)所簽署，以國安之名，禁止中國人在州內靠近美軍基地或重大基建設施附近購買土地的佛州SB264法案。圖為華人遊行示威，反對這一法案。(Getty Images)

佛州以國安為由「禁中國公民置產」12州檢長力挺

2023-07-15 21:57
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

2023-07-18 14:51
部分餐廳從疫情爆發後開始收取2％到4％不等的附加費，且一些餐廳至今仍然沒有取消。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情已過 全美15％餐館仍續收附加費

2023-07-20 10:48
費城德國鎮「威克歷史古宅花園」內盛開的「塔森德玫瑰」已有百年歷史，卻遭竊賊剪下約四呎長的枝幹，嚴重損傷玫瑰。(威克歷史古宅花園臉書)

費城威克古宅鎮館之寶百年玫瑰 半夜被人剪走損傷嚴重

2023-07-15 02:00
教堂山北卡大學獲5星級評價，因素包括「喝一口古井水」的校園傳統。(記者王明心／攝影)

全美5星評級大學 教堂山北卡大入榜

2023-07-19 02:00

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲