越南裔退伍軍人高宏 宣布參選維州國會參議員

越南裔共和黨籍退伍軍人18日宣布將參選維州聯邦參議員。（取自高宏競選網站）

維州 越南裔退伍軍人高宏(Hung Cao，音譯，共和黨)18日通過視頻宣布，將參選2024年維州國會參議員 選舉，挑戰民主黨 聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)，目前宣布競爭該席位的共和黨人已至少有八名。

51歲的高宏去年以6.5個百分點的差距，在競爭維州國會眾議員席位時敗給民主黨國會眾議員韋克斯頓(Jennifer Wexton)，如今他著眼聯邦參議員席位；他在參選視頻中並未提及競爭目標維州民主黨聯邦參議員凱恩，而聚焦提出美國目前面臨的問題，包括暴力犯罪、小商家被侵犯、移民湧入等，表達自己參選的目的在於改變美國現狀。

高宏是一名退伍軍人，他在宣布參選的視頻中將拜登政府與越南的共產黨領導相提並論，高宏生於越南，1975年他同家人因越戰逃至美國。

「我們正在失去我們的國家，但我仍相信美國是一個充滿機會的國家，我有義務與那些想要摧毀我們家庭的力量抗爭」，高宏就讀美國海軍學院，並擔任過美國海軍海豹突擊隊(Navy SEAL)和特種部隊(Special Forces)成員，曾赴伊拉克、阿富汗和索馬里服役，2021年以上尉軍銜退役，「美國需要真正的戰士，不需要政客或官僚，也不需要西裝筆挺的鍵盤俠」。

高宏競選團隊表示，高宏致力解決邊境安全問題，加強美國軍事力量，提升國家安全，此外他也計畫加強家長在兒童教育方面的權利，反對批判性族裔理論(CRT)進入課堂，也曾公開批評學校強制實行口罩規定。

高宏曾在推特上稱讚最高法院對於大學不得使用「平權措施」(affirmative action)的裁決，「我和家人1975年從共產主義中逃離，當時我們滿懷希望來到全世界最自由且充滿機會的國家，每一位美國公民都應當被平等對待，不應活在族裔歧視的恐懼中。」

現任參議員凱恩也已決定競選連任，他在維州廣受選民青睞，2016年也曾被民主黨提名為副總統人選，他政治生涯經歷豐富，曾任維州州長、副州長、里奇蒙(Richmond)市長。

其他已宣布參選競爭維州聯邦參議員席位的共和黨人包括，律師艾默德(Jonathan Emord)、維權人士樸金森(Scott Parkinson)、前國會工作人員德桑提斯(Ron DeSantis)等。

儘管共和黨楊京(Glenn Youngkin)2021年擊敗民主黨人當選州長，維州共和黨人自2004年以後從未在聯邦層面的選舉中獲勝，2020年拜登在維州以10個百分點的差距擊敗前總統川普，同年民主黨籍維州聯邦參議員華納(Mark Warner)也以12個百分點的差距成功連任第三屆。