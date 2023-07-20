我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

越南裔退伍軍人高宏 宣布參選維州國會參議員

記者張筠／維州報導
越南裔共和黨籍退伍軍人18日宣布將參選維州聯邦參議員。（取自高宏競選網站）
越南裔共和黨籍退伍軍人18日宣布將參選維州聯邦參議員。（取自高宏競選網站）

維州越南裔退伍軍人高宏(Hung Cao，音譯，共和黨)18日通過視頻宣布，將參選2024年維州國會參議員選舉，挑戰民主黨聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)，目前宣布競爭該席位的共和黨人已至少有八名。

51歲的高宏去年以6.5個百分點的差距，在競爭維州國會眾議員席位時敗給民主黨國會眾議員韋克斯頓(Jennifer Wexton)，如今他著眼聯邦參議員席位；他在參選視頻中並未提及競爭目標維州民主黨聯邦參議員凱恩，而聚焦提出美國目前面臨的問題，包括暴力犯罪、小商家被侵犯、移民湧入等，表達自己參選的目的在於改變美國現狀。

高宏是一名退伍軍人，他在宣布參選的視頻中將拜登政府與越南的共產黨領導相提並論，高宏生於越南，1975年他同家人因越戰逃至美國。

「我們正在失去我們的國家，但我仍相信美國是一個充滿機會的國家，我有義務與那些想要摧毀我們家庭的力量抗爭」，高宏就讀美國海軍學院，並擔任過美國海軍海豹突擊隊(Navy SEAL)和特種部隊(Special Forces)成員，曾赴伊拉克、阿富汗和索馬里服役，2021年以上尉軍銜退役，「美國需要真正的戰士，不需要政客或官僚，也不需要西裝筆挺的鍵盤俠」。

高宏競選團隊表示，高宏致力解決邊境安全問題，加強美國軍事力量，提升國家安全，此外他也計畫加強家長在兒童教育方面的權利，反對批判性族裔理論(CRT)進入課堂，也曾公開批評學校強制實行口罩規定。

高宏曾在推特上稱讚最高法院對於大學不得使用「平權措施」(affirmative action)的裁決，「我和家人1975年從共產主義中逃離，當時我們滿懷希望來到全世界最自由且充滿機會的國家，每一位美國公民都應當被平等對待，不應活在族裔歧視的恐懼中。」

現任參議員凱恩也已決定競選連任，他在維州廣受選民青睞，2016年也曾被民主黨提名為副總統人選，他政治生涯經歷豐富，曾任維州州長、副州長、里奇蒙(Richmond)市長。

其他已宣布參選競爭維州聯邦參議員席位的共和黨人包括，律師艾默德(Jonathan Emord)、維權人士樸金森(Scott Parkinson)、前國會工作人員德桑提斯(Ron DeSantis)等。

儘管共和黨楊京(Glenn Youngkin)2021年擊敗民主黨人當選州長，維州共和黨人自2004年以後從未在聯邦層面的選舉中獲勝，2020年拜登在維州以10個百分點的差距擊敗前總統川普，同年民主黨籍維州聯邦參議員華納(Mark Warner)也以12個百分點的差距成功連任第三屆。

維州 參議員 民主黨

上一則

美亞獲聯邦撥款150萬 強化亞裔婦幼健保

下一則

賓州中小學校校長離職率 創15.4%新高

延伸閱讀

共和黨總統初選民調：川普支持率高達47% 遠甩對手

共和黨總統初選民調：川普支持率高達47% 遠甩對手
酷暑下不給水 德州強硬手段處置非法移民惹議 議員籲停手

酷暑下不給水 德州強硬手段處置非法移民惹議 議員籲停手
美軍落入北韓 強硬回擊？趕快救人？考驗拜登外交危機能力

美軍落入北韓 強硬回擊？趕快救人？考驗拜登外交危機能力
柯瑞：拜登與習近平可藉今年11月APEC場合會面

柯瑞：拜登與習近平可藉今年11月APEC場合會面

熱門新聞

美中關係仍舊緊張。(美聯社)

駐芝中領館公告 提醒中國公民慎防落入美國誘捕圈套

2023-07-13 14:37
愛達荷州等12個州檢察長聯手捍衛佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)所簽署，以國安之名，禁止中國人在州內靠近美軍基地或重大基建設施附近購買土地的佛州SB264法案。圖為華人遊行示威，反對這一法案。(Getty Images)

佛州以國安為由「禁中國公民置產」12州檢長力挺

2023-07-15 21:57
伊州州警12日在推特發文，指出灰狗巴士車禍造成三死。美聯社

伊州70號高速路嚴重車禍 灰狗巴士連環撞3死14傷

2023-07-12 12:45
二戰期間在義大利作戰時失蹤的士兵洪文翁(音譯)， 80年後遺骸終獲確認，將於10月11日從義大利遷葬到紐約布魯克林(布碌崙)墓園。(美聯社)

波士頓士兵二戰在義大利失蹤 80年後遺骸確認魂歸紐約

2023-07-12 21:07
華府12日發生駕駛人駕車肇事後逃逸事件，一名華裔男子被撞死；由於車禍地點距白宮數條街口，治安單位如臨大敵。圖為2018年駕駛人駕車衝撞白宮路障後警方嚴加戒備。(Getty Images)

費城華男遊華府 白宮前遭撞死 女兒悲痛無法接受

2023-07-18 14:51
芝加哥12日傍晚龍捲風警報大響，天空大片烏雲壓境。(特派員黃惠玲／攝影)

龍捲風襲芝 警報大響 歐海爾機場數千旅客急躲地下道

2023-07-13 10:06

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因