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執法經驗達25年 史密斯有望成華府首位非裔女警長

記者張筠／華盛頓報導
史密斯17日宣誓就任華府代理警長，若市議會通過包瑟的任命，史密斯將成為華府首位非裔女警長。（華府市政府提供）
史密斯17日宣誓就任華府代理警長，若市議會通過包瑟的任命，史密斯將成為華府首位非裔女警長。（華府市政府提供）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)17日宣布，將任命前國家公園警察長史密斯(Pamela Smith)為華府警長，若華府市議會通過該任命，史密斯將成為華府歷史上第二名女警長，也是華府第一位非裔女警長。

史密斯擁有逾25年執法經驗，其中大部分是在國家公園警察局(U.S. Park Police)，她從1998年開始擔任國家公園警察局的巡邏警官，之後一路晉升，2021年2月被任命為國家公園警察局長；她在2022年5月加入華府警察局，領導華府新成立的公平、多元權益小組，一年後晉升為華府警局國土安全局助理局長。

包瑟17日宣布此任命，史密斯宣誓就任華府代理警長，若市議會通過該任命，史密斯將正式成為華府警察局1861年成立以後的首位非裔女警長；包瑟稱史密斯對華府瞭如指掌，在從警、執法方面有豐富經驗，「她每天都在待命，處於時刻準備好的狀態」，包瑟也稱讚她對年輕人的付出，領導警務工作時非常注重下一代的培養，並鼓勵民眾參與公共服務。

華府警長的交替正值公眾擔憂社會治安期，尤其近年華府犯罪率升高，暴力問題加劇，持槍劫車、凶殺等案件頻繁發生，此外華府市議會推動的司法改革也持續受到國會攔阻，公眾對社會的安全穩定逐漸失去信心，因此加倍關注華府的新任警長及其未來規畫。

史密斯住在華府第八區，她致力打擊犯罪問題，主張當務之急是重建民眾對警方的信任，以重新感受到安全社會，「每位市民都有放心出行的權利」，她計畫推動對暴力份子的長期調查，評估警方與華府其他部門在打擊犯罪上的方法，確保警務工作的效率。

史密斯是阿肯色州(Arkansas)人，從小在寄養家庭長大，她的生活經歷促成她投身公共服務事業的決心，並盼望在社會工作上成為年輕人的榜樣和鼓勵。

前華府警長康提(Robert Contee)6月辭職，轉任聯邦調查局(FBI)「合作夥伴參與辦公室(Office of Partner Engagement)的助理主任，在市府任命新人選期間，由反恐制暴經驗豐富的華府警長執行助理班尼狄克(Ashan M. Benedict)擔任代理警長，如今史密斯獲任命為新警長，在市議會批准之前，她將擔任代理警長。

華府 非裔 阿肯色州

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