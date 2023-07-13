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躺著的自由女神 8月5日維州阿靈頓博物館展出

記者張筠／維州報導
「躺著的自由女神」8月5日將進入大華府，在維州阿靈頓展出。（阿靈頓當代藝術博物館提供）
「躺著的自由女神」8月5日將進入大華府，在維州阿靈頓展出。（阿靈頓當代藝術博物館提供）

紐約的自由女神(Lady Liberty)堪稱世界著名景點，藝術家Zaq Landsberg藉此標誌創作了「躺著的自由女神」(Reclining Liberty)，讓民眾耳目一新，在觀賞自由女神像時也多了一份樂趣，而這座躺著的自由女神今年夏天即將來到大華府，8月開始在維州阿靈頓當代藝術博物館展出。

阿靈頓當代藝術及公共藝術博物館(Museum of Contemporary Art Arlington and Arlington Public Art)日前宣布，「躺著的自由女神」今年8月5日起將「躺在」博物館前的草坪上，當天上午11時至下午1時將舉行開幕慶祝，這座自由女神像將在此「躺」至明年7月28日。

Zaq Landsberg創作這座雕像的藝術靈感來源於亞洲的「臥佛像」，阿靈頓當代藝術博物館策展人摩爾菲(Blair Murphy)說，這座「躺著的自由女神」與民眾更親近，其眼目能直視觀眾，該雕像散發的輕鬆愉悅精神也符合阿靈頓追求自由、包容的氣質，「自由女神躺臥下來，讓藝術能更好的與觀眾互動。」

該雕像2021年4月首先在紐約市曼哈頓(Manhattan)的Morningside公園展出，2022年5月挪到Liberty State公園，讓所有乘船去觀賞「自由女神像」的民眾也可一併欣賞。

不少網友笑稱，「自由女神站了135年，這次終於躺下了」，還有人表示，因為該姿勢看上去非常放鬆舒適，也像極了「自己平時下班回家懶在沙發上看電視的樣子」，因此給該雕塑取綽號為「葛優躺的女神」。

Zaq Landsberg是一名加州的藝術家，目前居住在紐約市，他的藝術作品在紐約市、澤西市、鹽湖城等美國大城市都有展出，此外還有作品在阿根廷等國家，他的藝術創作和經歷被翻譯成27種語言，在40多個國家報導。

自由女神 博物館 紐約市

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