華府辦公樓空置率近19％ 創新高

華府辦公空間閒置率創新高達18.9%，其中許多老舊建築基本無人問津。(記者張筠／攝影)

商業房地產 公司JLL日前公布報告，華府 辦公樓的空置率(vacancy rate)創新高達18.9%，而其中41%的閒置空間集中在60棟老舊大樓，歷史悠久的辦公大樓閒置空間是十年前的兩倍多。

新冠疫情後大華府地區的辦公空間使用率遲遲沒有順利回升，尤其新舊大樓的使用率差距拉大，其中老舊的大樓無人問津，在此同時，房地產商們又想推動新公寓的建設，以吸引商家回到市中心，恢復實體辦公。

該報告指出，2000年前蓋的華府辦公樓中，有75%閒置，相當於十年前的兩倍多，JLL的研究分析師哈奈特(Michael Hartnett)說，這些老舊建築的屋主，不僅面臨租客 可能隨時流失的問題，也要考慮如何翻新辦公空間，或者升級成住宅與辦公合一的多功能建築，配合社區需要，促進經濟發展。

該報告指，華府政府和建商們近幾年積極推動將辦公大樓轉型為住宅區，或混合型住房，一方面解決辦公空間閒置的問題，另一方面也緩解住房資源緊缺的情況；JLL的數據顯示，華府目前有850萬平方呎的辦公空間，已被規畫要翻新成住宅大樓，這包括市中心10%的老建築，其中460萬平方呎的面積已經在進行翻修工程。

不過並非所有老建築都適合轉型成公寓大樓，哈奈特說，市中心很多辦公大樓位於街區中部，樓房地板較厚，導致採光欠佳，此外樓房的管道、電力系統等基礎設施都需要升級調整，挑戰重重。

近幾年新建或剛翻新完畢的高級建築閒置率較低，JLL的數據顯示，這類設施全備的大樓中，有23%的辦公樓閒置率為零，另外很多樓的閒置空間可忽略不計，其中很大一部分由一個租戶完全使用。

哈奈特說，政府機關和非營利組織的貢獻很大，他們常會包攬整棟樓，華府新興的諾瑪社區(NoMa)和西南部社區許多辦公空間的租客為聯邦政府。