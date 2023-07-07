我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

校園隱憂 馬州蒙郡公校生被捕案例增

記者張筠／馬州報導

馬州最大的蒙郡公校系統(MCPS)日前公布一份關於學生心理健康和安全的報告，數據顯示在校生犯案的情況增多，上一學年有至少13名學生在校內被捕，比前一年增長明顯，雖未明確每人的被捕原因，但公校官員擔憂校園安全每況愈下。

蒙郡公校教委日前在會議上公布數據，2022-2023學年被捕的13名學生中，有八名為非裔，另外五名是白人，該報告並未納入西語裔學生的數據，蒙郡公校首席運營官員愛德華茲(Dana Edwards)說，上一學年有幾名西語裔學生被捕，但此報告未統計該群體情況，一定程度上反映族裔不公。

雖然該報告並未公開這13名學生被捕的具體原因，但公校教委仍表達對學生安全的擔憂，此報告公布不久前，蒙郡公校教育總監麥克奈特(Monifa McKnight)譴責蒙郡日益增長的仇恨問題、族裔歧視，並與公校官員商討如何解決青少年濫用藥物的問題。

蒙郡2022-2023學年共發生1708起「嚴重案件」(serious incident)，儘管比前一學年有所減少，但多數案件都涉及攻擊他人或影響學校秩序，其中840起需要醫療援助，237起與藥物和酒精有關，283起涉及危險武器，348起為打架或傷人事件。

蒙郡公校2022-2023學年有1330件霸凌事件，以及237起仇恨/歧視衝突，蒙郡公校副教育總監蒙特利諾(Damon Monteleone)說，青年們會因種族、宗教信仰、文化背景、性別取向而歧視他人，多數為言語攻擊，另外有少部分涉及肢體衝突。

根據蒙郡去年夏天出台的新規，警方不能逮捕未滿13歲的青少年，除非涉及凶殺或性侵，否則警方不能介入；愛德華茲說，蒙郡公校允許警方進入教學樓，因此若發生緊急情況，警方可第一時間進入，確保校園安全，蒙郡公校目前也在普及小學校園的安全攝像，目前已在37所學校裝了攝像頭，今年將繼續完成另外22所小學的安裝工程。

去年蒙郡有六所高中啟動試行計畫，在學校廁所安裝電子菸偵測器(vape detection system)。

公校 教育總監 歧視

上一則

亞特蘭大台商會 吳政興接任會長

下一則

促進公平包容 喬大系統揖注經費數百萬

延伸閱讀

寫歷史 曾是無證客 華裔33歲史加南出任芝教委會主席

寫歷史 曾是無證客 華裔33歲史加南出任芝教委會主席
維州勞郡公校 上學年仇恨言論、誹謗近900宗

維州勞郡公校 上學年仇恨言論、誹謗近900宗
提升身心靈健康 紐約市公校推廣正念呼吸療法

提升身心靈健康 紐約市公校推廣正念呼吸療法
馬州蒙郡公校性少數課必修 家長抗議

馬州蒙郡公校性少數課必修 家長抗議

熱門新聞

至本世紀末，休士頓將成為全美人口第二大城。（KPRC）

預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三

2023-07-03 15:05
290州際公路積水嚴重。（特派員黃惠玲／攝影）

芝加哥暴雨 公路積水汽車受困 「危及生命、避免外出」

2023-07-02 14:11
Rudy Farias在2015年3月6日走失。（失蹤人口尋找中心）

德州少年失蹤八年尋獲 鄰居稱他一直都在

2023-07-05 21:38
新榮 Skokie 超市 7/4盛大試業歡迎各界光臨指導

新榮Skokie超市 7/4盛大試業 歡迎各界光臨指導

2023-07-02 01:58
淺灰色的檸檬鯊出現，一口將男子咬傷、拖入水中。（取材自Instagram）

佛州釣客水邊洗手 下秒鯊魚冒出「猛撲狠咬」直接拖下船

2023-07-01 22:46
近期超迷你的Buc-ee's再度出現德州。（取自Desert Air Motel Instagram截圖。）

全美最小Buc-ee's在德州 沒有廁所、沒有招牌點心Beaver Nugget

2023-07-05 14:46

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹