校園隱憂 馬州蒙郡公校生被捕案例增

馬州最大的蒙郡公校 系統(MCPS)日前公布一份關於學生心理健康和安全的報告，數據顯示在校生犯案的情況增多，上一學年有至少13名學生在校內被捕，比前一年增長明顯，雖未明確每人的被捕原因，但公校官員擔憂校園安全每況愈下。

蒙郡公校教委日前在會議上公布數據，2022-2023學年被捕的13名學生中，有八名為非裔，另外五名是白人，該報告並未納入西語裔學生的數據，蒙郡公校首席運營官員愛德華茲(Dana Edwards)說，上一學年有幾名西語裔學生被捕，但此報告未統計該群體情況，一定程度上反映族裔不公。

雖然該報告並未公開這13名學生被捕的具體原因，但公校教委仍表達對學生安全的擔憂，此報告公布不久前，蒙郡公校教育總監 麥克奈特(Monifa McKnight)譴責蒙郡日益增長的仇恨問題、族裔歧視 ，並與公校官員商討如何解決青少年濫用藥物的問題。

蒙郡2022-2023學年共發生1708起「嚴重案件」(serious incident)，儘管比前一學年有所減少，但多數案件都涉及攻擊他人或影響學校秩序，其中840起需要醫療援助，237起與藥物和酒精有關，283起涉及危險武器，348起為打架或傷人事件。

蒙郡公校2022-2023學年有1330件霸凌事件，以及237起仇恨/歧視衝突，蒙郡公校副教育總監蒙特利諾(Damon Monteleone)說，青年們會因種族、宗教信仰、文化背景、性別取向而歧視他人，多數為言語攻擊，另外有少部分涉及肢體衝突。

根據蒙郡去年夏天出台的新規，警方不能逮捕未滿13歲的青少年，除非涉及凶殺或性侵，否則警方不能介入；愛德華茲說，蒙郡公校允許警方進入教學樓，因此若發生緊急情況，警方可第一時間進入，確保校園安全，蒙郡公校目前也在普及小學校園的安全攝像，目前已在37所學校裝了攝像頭，今年將繼續完成另外22所小學的安裝工程。

去年蒙郡有六所高中啟動試行計畫，在學校廁所安裝電子菸偵測器(vape detection system)。