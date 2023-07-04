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維州多項新法上路 禁用無人機偷窺 收緊讓路法

記者張筠／維州報導
維州多項新法7月1日已生效，「讓路法」收緊，除應急與執法車輛，若有普通車輛停靠路邊，其他經過車輛須讓路換道或減速行駛。（記者張筠 / 攝影）
維州多項新法7月1日已生效，「讓路法」收緊，除應急與執法車輛，若有普通車輛停靠路邊，其他經過車輛須讓路換道或減速行駛。（記者張筠 / 攝影）

維州多項新法上路，包括涉及公共安全、個人隱私的禁止使用無人機來監視或偷窺他人，芬太尼(fentanyl)即起視為恐怖主義武器，惡作劇撥打911電話列一級輕罪，此外維州也收緊「讓路法」(Move Over law)，加強道路安全。

在公共安全及隱私保護方面，維州7月1日生效的HB-1583新法禁止民眾使用無人機，從窗戶、門口偷窺或監視他人；SB-1188法案將芬太尼視為恐怖主義武器，任何製造或分銷含有芬太尼物質的人，都將被控使用恐怖主義武器的四級重罪(Class 4 felony)。

從7月1日起，勒頸在維州為一項單獨的犯罪行為，而不再只是攻擊他人的一種方法，根據HB-1673新法，若因阻礙他人血液循環或阻止他人呼吸，造成身體傷害，屬於六級重罪。

根據HB-1572新法，在維州惡作劇撥打911電話和其他緊急報案系統，將被視為一級輕罪(Class 1 misdemeanor)，但若有人因該惡作劇電話擠占應急資源，導致他人喪命，則惡作劇者可能被控五或六級重罪。

攻擊或毆打大眾運輸系統工作人員的行為，將被視為一級輕罪，且施暴者在至少六個月內不得使用大眾運輸工具。

維州今年也收緊「讓路法」，在原來要求給應急和執法車輛讓路的基礎上，增加一項「若路邊有拋錨或等待援助的普通車輛，駕駛經過時必須換道讓路或減速行駛，避免意外」的規定。

根據SB-1069新法，在維州行車，除了要給應急救護、執法、工程等車輛讓路，保護公職人員安全，若路邊有開著雙閃燈在等候的車輛，不論是車輛沒油、電池故障、等待醫療救援、或輪胎有問題等，其他經過車輛都要換道，若無法避開，則須減速行駛。

維州SB-855新法禁止車輛將頭燈(headlight)改裝為藍光，包括汽車、摩托車、自行車、電動滑板及其他運輸設備。

維州也出台新的購槍法案，HB-2387新法規定，在2023年至2027年間購買與槍枝安全相關的裝置，可獲得最高300元的所得稅抵免(credit)。

7月1日開始，維州牙科醫生若完成美容培訓，可為民眾提供與牙科治療無關的肉毒桿菌(Botox)注射手術。

維州也在今年夏天將陪審補貼從原來的每日30元調高至50元。

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