馬州娛樂大麻合法 州警加強監控駕駛

馬州 今(7月1日)起娛樂大麻合法，交通官員提醒民眾要謹慎看待酒精和藥物，道路安全及相關執法將有相對調整，警方會加強對不良駕駛的監督控管，也會在道路抽查中加入針對大麻的測試。

馬州從7月1日開始允許滿21歲者購買自用大麻，警方因此不再能以大麻氣味為理由搜查行人或車輛，但馬州警長及州警協會(Maryland Chiefs of Police and Maryland Sheriffs' Association)執行主任鮑博金(Darren Popkin)擔憂這將增加道路風險，「在各類犯罪行為增長的背景下，推進大麻合法實在不理想，但執法部門會積極調整，避免道路安全因大麻受威脅。」

雖然大麻氣味不再是警方搜查車輛的直接原因，但在不良駕駛(impaired driving)中，大麻仍是馬州執法的重要參考因素，若有潛在的犯罪跡象，包括酒後駕車、超速等，大麻氣味仍可成為警方判斷的基礎，「馬州研究其他已將娛樂大麻合法的州，發現在法案通過後，不良駕駛等行為有明顯增長」，因此馬州警察計畫從7月1日開始適當調整執法方式。

馬州州警將在「現場清醒測試」(Field Sobriety Testing)中加入三項具體內容，旨在打擊大麻或其他藥物導致的不良駕駛行為，這三項測試包括，看駕駛員是否能將兩眼向內聚焦(cross eyes)，檢查駕駛員的平衡能力，以及檢測 駕駛員是否能在仰頭、閉眼的狀態下，用食指觸碰自己的鼻子。

馬州州警呼籲民眾理智、謹慎駕駛，在駕駛前，要慎重看待酒精、藥物，若神智不清或反應力不足，應避免上路，以防危及自己和他人生命。

全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)研究員柏寧(Amy Berning)說，近年來全國各地吸食大麻後駕駛的情況越來越多，此行為嚴重威脅道路安全，各州對交通事故中的大麻檢測參差不齊。

「呼氣分析儀」(breathalyzer)用於分析駕駛員是否酒駕，但目前尚未有類似儀器用於檢查駕駛員使用大麻的情況。

馬州州警發言人盧梭(Elena Russo)表示，每個人使用大麻的反應會不同，就像酒後狀態不一，但她告誡民眾千萬不要小看大麻的威力，尤其第一次使用者，不要用量過大或吸食太快，也避免吸食大麻後駕車上路。

大麻非法的聯邦法律在商業卡車行業中仍適用，即商業卡車司機不得使用大麻，否則屬於犯法，即使在娛樂大麻合法化 的州和地區，若持有商業駕照者發生車禍，駕駛員大麻測試呈陽性，駕車執照將被吊銷。