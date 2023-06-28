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一網打盡 華府毒品幫派12人被捕

記者張筠／華盛頓即時報導
警方27日宣布共12人被捕，執法官員繳獲42把槍械，以及價值數萬元的非法毒品。（取自華府警局推特）
警方27日宣布共12人被捕，執法官員繳獲42把槍械，以及價值數萬元的非法毒品。（取自華府警局推特）

華府毒品幫派日前被聯邦和地方執法人員一網打盡，警方27日宣布共12人被捕，執法官員繳獲42把槍械，以及價值數萬元的非法毒品；此幫派自2021年以來共引發19宗槍擊案和七起凶殺案。

根據部分公開的起訴書，這12名被捕的嫌疑人是「Kennedy Street Crew」毒品走私幫派的成員，該團伙在Kennedy街西北100至1200號之間經營露天的毒品市場，本次執法行動由華府警察、聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)和國稅局(IRS)合作完成。

華府的聯邦檢察官格雷夫斯(Matthew Graves)說，本次繳獲的毒品若在黑市上售出，預計價值數萬元，內容包括芬太尼(fentanyl)、可卡因(cocaine)、大麻(marijuana)等，「芬太尼的危險性眾所周知」，在執法人員本次繳獲的毒品中，有五分之三的芬太尼劑量大到致命。

華府臨時警長班尼狄克(Ashan Benedict)說，國稅局參與了本次犯罪調查，說明本案並非僅涉及資金，此團伙也不是普通幫派，而是一個有組織的犯罪團體，經過複雜的調查才能將其繩之以法。

被捕的12人年齡在21至30歲之間，面臨多項指控，包括共謀走私毒品、非法持槍、洗錢等罪名，其中11人來自華府，另有一人是維州Falmouth居民。

警方表示，繳獲的42把槍械中，很多槍枝被改裝成可自動射擊，「Kennedy Street Crew」幫派從2021年以來，已在華府東北部帶來19宗槍擊案和七起凶殺案。

毒品 華府 幫派

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