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華府台聯會兒童繪畫賽 林家姊妹奪冠

記者王稚融／馬州報導
華府台灣同鄉聯誼會日前在馬州舉行端午節暨父親節慶祝烤肉。(記者王稚融╱攝影)
華府台灣同鄉聯誼會日前在馬州舉行端午節暨父親節慶祝烤肉。(記者王稚融╱攝影)

華府台灣同鄉聯誼會日前在馬州舉行端午節暨父親節慶祝烤肉，並公布兒童繪畫比賽得獎名單，兒童組第一名林薏佳，少年組第一名林薏欣。

本次烤肉菜式豐富，有華府台灣同鄉聯誼會會長薛敏玲親自做的私房菜關島烤肉、椰子芒果豆腐等，還有理事美如準備的新加坡沙爹肉串，潘玲榮及宋乃馨顧問幫忙串肉，莫屏生理事阿莫店準備的涼麵、粽子等，名廚劉念湘的茶葉蛋和台式挫冰也深受大小朋友喜愛，顧問陳素鉛和金慶松預備了多種水果。

依慣例台聯會每年端午節前舉辦兒童繪畫比賽，今年主題為「疫役回春」(The Day After the Pandemic)，分為幼兒、兒童和少年組，參賽作品將由華府台聯會評審，將勝出者作品寄送參加全美賽。

過去三年民眾因新冠疫情而困在家中，此繪畫比賽旨在鼓勵小朋友充分發揮觀察和想象力，鼓勵家長給孩子適當指引，用藝術表達自己的體驗，表達疫情開放後的心情。此次共八人參與，幼兒組五至七歲從缺，兒童組八至11歲第一名林薏佳，第二名謝佳軒，第三名安莫凱瑞；少年組12至15歲第一名林薏欣，第二名安格兒羅根。

薛敏玲特別感謝所有參與活動的義工並祝父親們節日快樂，當天也宣布兒童繪畫比賽名單，所有得獎作品將寄至全美台灣同鄉聯誼會參加決賽。

端午節 華府 疫情

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