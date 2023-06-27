挑戰TikTok「地鐵衝浪」 華府男子命喪輪下

華府一位民眾日前因挑戰「地鐵衝浪」，悲劇喪命。（記者張筠／攝影）

華府 一位民眾試圖挑戰社交平台上的「地鐵 衝浪」(subway surfing)，而爬上一列移動的地鐵後，跌落鐵軌喪生，執法官員表示，該案件與近期在TikTok 上的熱門內容有關，許多年輕人在社交平台上分享冒險內容，引起其他人跟風導致悲劇，官員告誡年輕人理智瀏覽社交平台，也敦促社交平台嚴加管理網路內容。

華府首都捷運局(WMATA)總經理兼執行長克勞克(Randy Clarke)表示，該案20日下午5時左右發生於地鐵紅線Rhode Island Ave站附近的鐵軌上，一位民眾爬到正在行駛的列車車頂，最終被發現死在鐵軌上，死亡的具體過程仍在調查中；此事不僅導致該民眾喪失性命，捷運局當下也緊急撤離115名乘客。

「地鐵衝浪」是近期在TikTok上流行的一種趨勢，指人們爬出地鐵登上車頂，以此為特技，此類視頻每次發出都有數百萬次的觀看次數，但此行為不斷導致意外和悲劇。

「要求民眾待在列車內的規定再正常不過了」，克勞克說，任何情況下，首都捷運局都堅決不讓民眾爬到列車外面，甚至是正在移動的列車車頂。

社交平台上的趨勢不僅影響華府，紐約市日前也發生類似案件，兩名14歲青年在布魯克林(Brooklyn)的L線地鐵衝浪，他們二人在列車即將進入隧道時掉下列車，兩人在列車底部被發現，其中一人死亡，另一名重傷。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)因此嚴厲警告民眾，「地鐵衝浪會要人命」，告誡年輕人不要隨意跟風冒險，瀏覽社交平台內容時也應更理智；數據顯示，2021至2022年間「地鐵衝浪」事件增加了三倍多，「全美各地有眾多人員在維護城市和交通運輸系統的安全，但地鐵衝浪這類危險行為他們的努力都白費了」。

亞當斯和華府官員也表示這種危險內容應當從TikTok平台撤除，否則將危害更多生命和家庭，對此TikTok表示，「地鐵衝浪早在TikTok平台之前就已存在，但我們已盡力將相關影片刪除。」