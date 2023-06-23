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馬州蒙郡清潔能源工廠 明年竣工

記者張筠／馬州報導

馬州蒙郡(Montgomery County)近幾年積極推動清潔能源，除了大力發展電動車，普及清潔通勤，蒙郡政府日前宣布，與WSSC水力公司合作推展修建的清潔能源工廠，預計明年竣工，該工廠能將廢水轉化為天然氣，支持電動公車的服務，引領蒙郡向2035年實現「大幅減少碳排放」的目標邁進。

蒙郡近幾年計畫普及電動車，除了鼓勵民眾轉而使用電動車或油電混合車，郡府也積極推動校車、公車等運輸工具的清潔化，蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)表示，天然氣能源將提升該郡清潔運輸系統的效率及可靠性，完善清潔運輸系統的基礎設施，也有利於提升電動車資源的公平性。

「蒙郡在環保、可持續發展及減少碳排放方面向來傾向創新」，艾瑞奇表示，建設一座能將廢水轉化成清潔天然氣的工廠，對蒙郡和馬州都是雙贏的行動，這部分清潔能源未來將重點用於蒙郡Ride-On公車系統，幫助蒙郡在2035年前大幅減少碳排放量，未來也能成為馬州其他郡市，甚至美國其他州和地區的榜樣。

該工廠位於馬州Accokeek，已於2019年動工，耗資2億7100萬元，預計2024年竣工，隨後WSSC水力公司將用此工廠處理廢水，轉化為甲烷氣體，最終升級到可再生的天然氣。

馬州 電動車 天然氣

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