全美10佳兒童醫院 大華府2所入榜

華府國家兒童醫院在全美綜合排名第五，強項包括新生兒科、新生兒護理、神經病學和神經外科、癌症治療等。（國家兒童醫院提供）

「美國新聞與世界報導」(U.S. News and World Reports)日前公布2023-2024年度「全美十佳兒童醫院」榮譽榜單，大華府 有兩所兒童醫院入榜，分別是華府的國家兒童醫院(Children’s National Hospital)和馬州 的約翰霍普金斯兒童醫院(Johns Hopkins Children’s Center)。

「美國新聞與世界報導」每年綜合全國醫院的表現，按類型排名，為民眾和醫護工作者整合醫療資訊，今年是該機構第16年公布兒童醫院榜單，首席公衛分析官及主編哈爾德(Ben Harder)說，全美逾1500間醫院提供兒科醫療，前十名醫院的技術和醫療水平相當於在全國排名前1%，其中有兩家在大華府地區。

該榜單根據十個兒科專項評比各地醫院，包括癌症 、心臟病學及心臟外科、糖尿病與內分泌學、胃腸病學及胃腸外科、新生兒科、腎臟科、神經病學與神經外科、骨科、肺病學與肺外科、泌尿外科。

2023-2024年度全美十佳兒童醫院榮譽榜單 資料來源：美國新聞與世界報導

華府的國家兒童醫院在新生兒科、新生兒護理、神經病學和神經外科、癌症治療等專項中名列前茅，約翰霍普金斯兒童醫院的神經病學及癌症治療也有出色成績。

哈爾德說，近幾年排名結果類似，「全國前十名的兒童醫院一直維持高水平，醫療技術和研究成果也不斷進步」。

2023-2024年度榜單顯示，全美排名第一的是辛辛那提大學兒童醫院醫學中心(Cincinnati Children’s Hospital Medical Center)，第二、三名分別是波士頓兒童醫院(Boston Children’s Hospital)以及休士頓的德州兒童醫院(Texas Children’s Hospital)；華府國家兒童醫院排名第五，馬州巴爾的摩的約翰霍普金斯兒童醫院位列第十。