普及電動車 馬州公衛經費2050年或省200億

數據顯示，若能普及電動車，馬州將在2050年前省下200億元的公衛開銷，挽回數千人的生命。（記者張筠 / 攝影）

「美國肺臟協會」(American Lung Association)日前公布一份報告，表示電動車 不僅對環境保護更友好，更有利民眾健康，甚至能為民省錢省時間，以馬州 為例，若普及電動車，馬州在2050年前可能省下200億元的公衛開銷，數萬人免於哮喘，且能減少26萬天因空氣污染而導致的病假。

「美國肺臟協會」清潔空氣倡議小組資深主任布萊特(Will Barrett)說，交通運輸是煙霧氣體的首要來源，「數據證明，運輸上若轉換成清潔、可再生能源，除了保護環境外，還有眾多益處」，空氣清潔將減少民眾接觸有害氣體的機率。

「美國肺臟協會」推動「駛向清潔空氣」(Driving to Clean Air)研究，根據環保署(U.S. Environmental Protection Agency)的模型，預測2050年全美各州轉向清潔運輸後會有何效果。

根據該報告，馬州目前有逾260萬人生活在空氣品質較差的社區，相當於全州人口的四分之一，若能普及電動車，馬州將在2050年前省下200億元的公衛開銷，挽回數千人的生命，數萬人可免於哮喘等肺部疾病，此外全州也可減少26萬天因空氣不好而引發的病假。

「美國肺臟協會」預計，華府若推行電動車，因空氣品質改善，2050年前可節省14億元的公衛成本，讓早逝者減少121人，4590人免於哮喘疾病，甚至可以減少約80年的病假；維州 的公衛開銷將減少254億元，讓2300人免於早逝，哮喘病患可下降至少6萬人，病假也會少810年。

布萊特說，這些數據充分說明向清潔運輸轉型的急迫性，「美國各州最好在2035年實現電動車普及」，馬州目前正在推動「高級清潔車輛政策」(Advanced Clean Cars II Policy)，近幾年快速發展清潔電動車，目標2035年實現普通用車和輕型卡車100%電動化。

根據「美國肺臟協會」的數據，維州也有類似計畫，而華府尚未採取相關政策，該協會負責馬州、華府、維州、德拉瓦州(Delaware)的主任賈斯柏(Aleks Casper)倡議社會公眾，「若想給兒孫美好的環境，每個人現在都應付諸行動」，敦促各州立法者推動「零碳排放」的運輸系統轉型。