川菜之巔，川天下餐館一周年慶！ 辣味盛宴，挑戰你的味蕾極限

【川天下】的美味佳餚

【川天下】1歲了！為了慶祝餐館的一周年開業紀念日，【川天下】已舉辦一場盛大的周年慶典活動。這一年來，【川天下】致力於為您提供正宗的川菜美食 和優質的用餐體驗，感謝您對【川天下】的支持與喜愛。現在【川天下】將以全新的面貌和更多精彩的驚喜，與您共同慶祝這個特殊的時刻。無論您是喜歡麻辣刺激，還是鍾愛清淡口味，川天下餐館都將為您帶來難忘的味覺盛宴。讓我們一起進入川天下餐館周年慶的世界，探索各種美味佳餚，享受難得的優惠和歡樂時光！

【川天下】一系列精彩紛呈的活動，讓您在品嚐正宗川菜的同時，享受更多的優惠和驚喜。

活動一：晚餐全場9折，在整個6月份的晚餐時間，無論您點選的是什麼菜品，【川天下】都為您提供9折的優惠。這是【川天下】對您一年來的支持的回饋，也是表達【川天下】的謝意。活動二：消費滿贈活動，為了讓您的用餐體驗更加豐富，【川天下】特別為消費滿一定金額的顧客準備了贈菜活動。滿108元，贈巧拌木耳/辣拌土豆絲/辣拌海帶絲（3選1）， 滿178元，贈椒麻雞/夫妻肺片/蒜泥白肉（3選1），滿286元，贈沸騰魚鍋，無論您是喜歡涼菜還是熱菜，【川天下】為您提供多種選擇，讓您的味蕾得到滿足。活動三：加購優惠。如果您的消費金額達到168元，您可以以僅需100元的價格選擇任意68瓶飲料或啤酒（限堂吃，不可外帶）。這是【川天下】為您提供的特別加購優惠，讓您的用餐更加愜意。活動四：周年慶，回饋抽獎活動已於6月18日舉行周年慶回饋抽獎活動。當日光臨【川天下】的餐館用餐顧客，皆參與抽獎，贏取豐厚的獎品和驚喜禮品。

無論您是喜歡辣味的川菜還是清淡的特色菜，川天下都能滿足您的口味。【川天下】的特色菜包括金湯牛蛙、湘味竹筍小炒肉、萬州烤魚、蒜蓉粉絲蒸蝦、蒜泥白肉、榴槤飛餅等。小編推薦菜餚有，金湯牛蛙是【川天下】餐館的招牌菜之一。新鮮嫩滑的牛蛙肉經過獨特的調味和烹飪工藝，搭配醇厚的金湯，口感鮮美，回味無窮。湘味竹筍小炒肉，展現了湖南菜的經典風味。嫩糯的竹筍和嫩滑的豬肉搭配在一起，經過高溫 快炒，保持了原料的鮮嫩口感。特色的湘味調料讓這道菜更加香辣可口。萬州烤魚是一道融合了川菜和重慶火鍋元素的創意美食。新鮮的魚肉經過特製的調料醃制，再經過炭火烤制，外焦內嫩，魚肉鮮美多汁。涼拌螺片是一道清爽開胃的菜品。精選鮮嫩的螺片與蔥薑蒜等配料一同拌制，調味清淡，口感爽脆。這道菜既可以作為開胃菜，也可以作為主菜的一部分，為您帶來清淡的美味體驗。飄香千頁豆腐是一道經典的川菜。嫩滑的千層豆腐與醬油、花椒、香菜等調料相融合，口感鮮美且香氣四溢。這道菜既可以作為素菜，也可以與其他菜品搭配食用。蒜蓉粉絲蒸蝦是一道簡單而美味的海鮮菜品，不可錯過。

還沒有嚐過【川天下】的小夥伴們趕快趁著這次的周年慶約起來吧！

Good Harvest (Chuan Tian Xia）地址, 5700 Fishers Ln Suite A, Rockville, MD 20852電話, 301-860-8888。