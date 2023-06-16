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社交平台危害心理健康 馬州蒙郡公校提訴

記者張筠／馬州報導

馬州最大的蒙郡公校系統(MCPS)日前加入全美許多公校對TikTok、Snapchat、臉書、YouTube等社交平台提訴的行列，控告這些社交平台和軟體的公司不重視兒童和青少年心理健康，平台設計和內容推送容易讓用戶成癮，導致年輕人焦慮、抑鬱、自卑等問題加重。

日前全美有500個學校系統指控TikTok、Snapchat、臉書、YouTube等社交軟體及平台的公司，推送會傷害兒童心理健康、影響用戶情緒穩定的內容，也容易讓年輕人著迷到無法自拔。

根據Frantz法律事務所的聲明，蒙郡公校系統指控這些公司「給學生們帶來心理和情緒危機」，年輕人抑鬱、焦慮的比率增加，且越來越多人萌生自殘的想法，同時自信心降低，有害他們的成長。

Frantz法律事務所援引公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)5月發布的「社交平台及年輕人心理健康建議」報告，全美11至15歲的青少女中，有逾三分之一表示她們對特定的社交平台「上癮」，13至17歲的青年人中，有46%稱社交平台讓他們心情或狀態不好。

面對各地公校的指控，臉書全球安全部門負責人戴維斯(Antigone Davis)通過聲明表示，該公司已採取詳細措施來「支持青少年及其家人」。

蒙郡公校是馬州及全美目前最新加入此訴訟的公校系統；馬州喬治王子郡(Prince George's County)公校5月也向馬州聯邦法院遞交近200頁的訴狀，控告臉書、Instagram、TikTok、YouTube等社交軟體和平台的公司，指控平台上的內容導致越來越多兒童和青少年飲食市調、情緒不佳，傷害他們身心健康。

喬治王子郡公校稱這些公司持續賺取利潤，但學校和家長卻要承擔相應後果，要求被告公司承擔該公校系統增加心理健康服務而產生的經濟壓力，並要求陪審團裁定懲罰性賠償(punitive damages)。

公校 馬州 心理健康

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