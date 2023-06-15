校車襲擊案 馬州喬治王子郡3青少年遭起訴

喬治王子郡公校5月初發生校車襲擊案，三名青少年13日被訴。（取自喬治王子郡公校官方臉書）

上月涉嫌在校車上攻擊他人的馬州 喬治王子郡(Prince George's County)三名青少年，13日被起訴，包括兩名14歲青少年和15歲的「Baby K」，每人被控16項成人罪名，包括謀殺未遂、毆打、魯莽危害他人等；另有一名少女被控「共謀」(conspiracy)罪，但未被起訴。

15歲的青少年「Baby K」原名霍蘭德(Kaden Holland)，5月1日在Oxon Hill地區的校車上拔槍，和另外兩名年輕人對車內唯一一名14歲少年連開三槍，所幸槍枝故障，三發都沒有走火，「Baby K」和同夥毆打少年後離開，被害少年受輕傷被留在原地，其中兩名青少年當場被捕，「Baby K」逃脫，近一個月後在馬州Riverdale Park被聯邦執法人員逮捕。

喬治王子郡檢察官布萊夫布爾(Aisha Braveboy)表示，此案讓人完全無法接受，「我們的職責是確保年輕人可以安心的到校上課，無需擔憂某一天被槍瞄準。」

此案的第四名嫌疑人為一名少女，她面臨「共謀」(conspiracy)及幫助策畫襲擊的指控，但未被起訴。

調查人員表示，所有的涉案嫌疑人和受害少年都認識彼此，該襲擊事件始於他們之間的衝突。

「Baby K」的代表律師休斯達克(Keith Showstack)曾在1日的公聽會上表示，「Baby K」原本計畫自首，但在去往律師辦公室的路上被抓，因此主張將「Baby K」拘留在少管所，但喬治王子郡法官路易斯(Patrice Lewis)否決該訴求，下令將他關在成人拘留所 ，不得保釋；布萊夫布爾也指，「Baby K」對社會有威脅，且潛逃風險高，應當繼續關在監獄 。