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喬治華盛頓高速路拓寬 6/10起加快施工

記者張筠／華盛頓報導
工作日早高峰時段有兩條車道向南往華府，另一條為向北行駛。（國家公園管理局提供）
工作日早高峰時段有兩條車道向南往華府，另一條為向北行駛。（國家公園管理局提供）

國家公園管理局(NPS)提醒大華府民眾，喬治華盛頓高速公路(George Washington Parkway)的拓寬工程，將從10日加快進度，工程範圍將向南延長2哩至Windy Run Bridge，整個拓寬建設預計2025年底完工。

為疏通車流，國家公園管理局公布該高速公路在拓寬期間的相應調整，三條車道將交替使用，工作日的早高峰時段(上午5時30分至9時30分)，在Route 123至Windy Run Bridge之間，喬治華盛頓高速公路將有一條車道向北行駛(往馬州/維州方向)，另外兩條為向南行駛(往華府方向)。

工作日的晚高峰時段(下午2時45分至晚上7時15分)，該區域道路將改為，兩條車道向北行駛(往馬州/維州方向)，欲前往Route 123、CIA總部或往馬州方向的車輛須使用右側車道，前往維州I-495高速的車輛須用左側車道，另一條為向南行駛(往華府方向)。

周末以及工作日其餘時段，即上午9時30分至下午2時45分，和晚上7時15分至隔天早上5時30分，可使用的為兩條車道，一條向南(至華府)，一條向北(馬州/維州)。

工作日晚高峰時段將有兩條車道向北行駛，其中右側車道通往馬州，左側通往維州，另一條...
工作日晚高峰時段將有兩條車道向北行駛，其中右側車道通往馬州，左側通往維州，另一條向南至華府。（國家公園管理局提供）

喬治華盛頓高速公路歷史悠久，因一直以來南北方向都僅有兩條車道，車流量大且車輛平均速度較快，路面常有坑洞，近幾年國家公園管理局推動維修，如今進一步啟動拓寬計畫，旨在緩解該高速公路長期存在的堵塞問題，提高道路安全，也讓應急工作更便利。

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